Оскар 2025 — Гаррісон Форд відмовився вести премію

Гаррісон Форд відмовився вести "Оскар-2025" напередодні премії
Голлівудський актор Гаррісон Форд мав стати одним із ведучих на цьогорічній церемонії вручення премії "Оскар". Однак за день до важливої події зірка "Індіана Джонс" відмовився від участі у заході.
Про це повідомило Entertainment Weekly.
Гаррісон Форд відмовився вести "Оскар-2025"
Очікувалося, що актор стане одним із співведучих премії, а також вручатиме золоту статуетки в одній з номінацій. Однак за день до церемонії нагородження Форд відмовився від участі.
Причиною відмови стали проблеми зі здоров'ям, які спіткали актора напередодні премії. Як стало відомо, у Форда нещодавно діагностували оперізувальний лишай.
Тож замість того, аби вручати статуетку на сцені кінотеатру Долбі, Форд мусить приділити увагу своєму здоров'ю та зайнятися лікуванням.
Нагадаємо, що пряма трансляція церемонії нагородження "Оскар-2025" відбудеться у ніч проти 3 березня. Напередодні кіноподії відомий глянець назвав ймовірних переможців премії.
Читайте Новини.LIVE!