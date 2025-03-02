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Гаррісон Форд відмовився вести "Оскар-2025" напередодні премії

2 березня 2025 23:52
Марія Коваленко - Редактор
Оскар 2025 — Гаррісон Форд відмовився вести премію
Гаррісон Форд. Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

Голлівудський актор Гаррісон Форд мав стати одним із ведучих на цьогорічній церемонії вручення премії "Оскар". Однак за день до важливої події зірка "Індіана Джонс" відмовився від участі у заході.

Про це повідомило Entertainment Weekly.

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Гаррісон Форд відмовився вести "Оскар-2025"

Очікувалося, що актор стане одним із співведучих премії, а також вручатиме золоту статуетки в одній з номінацій. Однак за день до церемонії нагородження Форд відмовився від участі.

Причиною відмови стали проблеми зі здоров'ям, які спіткали актора напередодні премії. Як стало відомо, у Форда нещодавно діагностували оперізувальний лишай.

Гаррісон Форд - фото
Гаррісон Форд на премії SAG Awards. Фото: Reuters

Тож замість того, аби вручати статуетку на сцені кінотеатру Долбі, Форд мусить приділити увагу своєму здоров'ю та зайнятися лікуванням.

Нагадаємо, що пряма трансляція церемонії нагородження "Оскар-2025" відбудеться у ніч проти 3 березня. Напередодні кіноподії відомий глянець назвав ймовірних переможців премії.

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