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Оскар-2025 — хто вестиме церемонію вручення в Україні

25 лютого 2025 16:23
Марія Коваленко - Редактор
Оскар-2025 — Ахтем Сеітаблаєв став ведучим церемонії в Україні
Премія "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy
Марія Коваленко - Редактор

У ніч з 2 на 3 березня відбудеться довгоочікувана церемонія нагородження премії "Оскар-2025". Стало відомо, хто вестиме пряму трансляцію та коментуватиме шоу на українському телебаченні.

Про це пише "Суспільне Культура".

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Цього року коментувати церемонію нагородження буде український актор, режисер та сценарист Ахтем Сеітаблаєв. Також кінодіяч вестиме передшоу "Оскар 2025: український погляд", яке розпочнеться перед трансляцією кіноподії.

"Від церемонії вручення "Оскара" я очікую емоцій, бо кіно для мене в першу чергу це історії, які народжують емоції, історії, які змушують тебе замислитися, мріяти разом з персонажами. Очікую всього того, що можна назвати постійним навчанням, тому що професія режисера, як і актора, точно не має меж. Тобі завжди буде чого навчатися. Тому я очікую емоцій, надзвичайних історій і можливості знову і знову навчатися своєї прекрасної професії", — поділився емоціями Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв вестиме Оскар-2025 в Україні - фото
Ахтем Сеітаблаєв. Фото: Суспільне Культура

Нагадаємо, офіційно транслювати церемонію нагородження в Україні буде телеканал "Суспільне Культура". За київським часом кінопремія відбуватиметься у ніч з 2 на 3 березня:

  • О 00:00 для глядачів покажуть передшоу "Оскар 2025: український погляд"
  • О 1:30 стартує пряма трансляція з червоного хідника
  • О 2:00 розпочнеться церемонія нагородження.

Раніше ми розповідали, хто із акторів претендує на "Оскар" цього року. А також пропонуємо добірку фільмів із вражаючими спецефектами, які номіновані на премію.

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