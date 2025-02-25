Оскар-2025 — Ахтем Сеитаблаев стал ведущим церемонии в Украине

Премия "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy

В ночь со 2 на 3 марта состоится долгожданная церемония награждения премии "Оскар-2025". Стало известно, кто будет вести прямую трансляцию и комментировать шоу на украинском телевидении.

Об этом пишет "Суспільне Культура".

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Кто будет вести трансляцию "Оскар-2025" в Украине

В этом году комментировать церемонию награждения будет украинский актер, режиссер и сценарист Ахтем Сеитаблаев. Также кинодеятель будет вести предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд", которое начнется перед трансляцией кинособытия.

"От церемонии вручения "Оскара" я ожидаю эмоций, потому что кино для меня в первую очередь это истории, которые рождают эмоции, истории, которые заставляют тебя задуматься, мечтать вместе с персонажами. Ожидаю всего того, что можно назвать постоянным обучением, потому что профессия режиссера, как и актера, точно не имеет границ. Тебе всегда будет чему учиться. Поэтому я ожидаю эмоций, необычайных историй и возможности снова и снова учиться своей прекрасной профессии", — поделился эмоциями Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев. Фото: Суспільне Культура

Напомним, официально транслировать церемонию награждения в Украине будет телеканал "Суспільне Культура". По киевскому времени кинопремия будет проходить в ночь со 2 на 3 марта:

В 00:00 для зрителей покажут предшоу "Оскар 2025: украинский взгляд"

В 1:30 стартует прямая трансляция с красной дорожки

стартует прямая трансляция с красной дорожки В 2:00 начнется церемония награждения.

Ранее мы рассказывали, кто из актеров претендует на "Оскар" в этом году. А также предлагаем подборку фильмов с впечатляющими спецэффектами, которые номинированы на премию.