Оскар 2025 - Харрисон Форд отказался вести премию

Гаррисон Форд. Фото: Reuters

Голливудский актер Харрисон Форд должен был стать одним из ведущих на нынешней церемонии вручения премии "Оскар". Однако за день до важного события звезда "Индиана Джонс" отказался от участия в мероприятии.

Об этом сообщило Entertainment Weekly.

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Ожидалось, что актер станет одним из соведущих премии, а также будет вручать золотую статуэтку в одной из номинаций. Однако за день до церемонии награждения Форд отказался от участия.

Причиной отказа стали проблемы со здоровьем, которые постигли актера накануне премии. Как стало известно, у Форда недавно диагностировали опоясывающий лишай.

Харрисон Форд на премии SAG Awards. Фото: Reuters

Поэтому вместо того, чтобы вручать статуэтку на сцене кинотеатра Долби, Форд должен уделить внимание своему здоровью и заняться лечением.

Напомним, что прямая трансляция церемонии награждения "Оскар-2025" состоится в ночь на 3 марта. Накануне кинособытия известный глянец назвал вероятных победителей премии.