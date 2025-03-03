Лучший фильм года - какая лента получила Оскар-2025

Премия "Оскар". Фото: Reuters

Киноакадемия объявила название ленты, которая в этом году получила главную статуэтку премии "Оскар". Лучшим фильмом года стал "Анора" Шона Бейкера.

Об этом пишут Новини.LIVE.

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Лента режиссера Шона Бейкера получила золотую статуэтку. Фильм стал рекордсменом премии по количеству наград — он одержал победу в пяти номинациях.

Команда фильма "Анора". Фото: Reuters

Сюжет фильма рассказывает о жизни работницы секс-индустрии, которая знакомится с сыном российского олигарха. Между парой возникает влюбленность, однако родители парня против таких отношений для сына. Во время своей речи режиссер Шон Бейкер поблагодарил секс-работниц за их истории, которые легли в основу ленты.

Отметим, что накануне "Оскара" вокруг фильма разгорелся громкий скандал, ведь роли в нем достались россиянам. Так, одного из второстепенных персонажей воплотил Юрий Борисов, который попал в базу "Миротворец" за поддержку кремлевского режима и посещение оккупированных РФ территорий Украины.

На победу в номинации "Лучший фильм" также претендовали такие ленты, как "Бруталист", "Боб Дилан: Полный незнакомец", "Конклав", "Дюна: Часть вторая", "Эмилия Перес", "Субстанция", "Я все еще здесь", "Никелевые парни" и "Wicked: Чародейка".

Напомним, что Харрисон Форд отказался вести "Оскар" за день до премии. Также мы писали, что на премии "Сезар" поддержали Украину.