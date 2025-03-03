Найкраща акторка Оскар-2025 — хто отримав нагороду

Номінантки на Оскар-2025. Фото: Reuters

Щойно стало відомо ім'я ще однієї зірки, яка отримала золоту статуетку "Оскар-2025". У номінації "Найкраща акторка" перемогу здобула Майкі Медісон.

Про це стало відомо під час прямої трансляції кінопремії, за якою слідкує Новини.LIVE.

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Майкі Медісон перемогла на "Оскар-2025"

Заповітну статуетку на сцені Долбі отримала Майкі Медісон. В кар'єрі акторки це перша нагорода від Кіноакадемії.

25-річна артистка здобула перемогу завдяки свої ролі у фільмі "Анора". Вона стала наймолодшою лауреаткою премії "Оскар".

Майкі Медісон. Фото: Reuters

Медісон зіграла у фільмі роль Анори Міхеєвої — молодої стриптизерки, яка живе у російськомовній частині Брукліну. Дівчина знайомиться із сином російського олігарха. Батьки хлопця проти таких зв'язків сина та зроблять усе, аби позбутися дівчини. Зазначимо, що одну з ролей ц стрічці виконав російський актор та фігурант бази "Миротворець" Юрій Борисов.

Цього року за перемогу у номінації також змагалися Синтія Еріво (роль Ельфаби у мюзиклі "Wicked: Чародійка"), Карла Софія Гаскон (роль Емілії Перес у фільмі "Емілія Перес"), Демі Мур (роль Елізабет Спаркл у фільмі "Субстанція") та Фернанда Торрес (роль Юніс Пайви у драмі "Я досі тут")

Нагадаємо, що відомий глянець пророкував перемогу Демі Мур на цьогорічній премії. Також ми писали, хто з культових акторів досі не отримав "Оскар".