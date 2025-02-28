Оскар-2025 — хто з легендарних акторів досі без статуетки

Cтатуетки "Оскар". Фото: Reuters

У ніч проти 3 березня відбудеться головна кіноподія року — кінопремія "Оскар 2025". Вже незабаром ми дізнаємося, хто з відомих акторів отримає заповітну нагороду.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто з талановитих акторів досі не отримав статуетку "Оскара".

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Бредлі Купер

Актор був номінований на "Оскар" 12 разів за акторську, письменницьку, режисерську та продюсерську роботу у широкому спектрі проєктів — від "Срібних підкладок" та "Американського галасу" до "Американського снайпера", "Народження зірки", "Джокера" та "Алеї кошмарів".

Сірша Ронан

30-річна актриса вже чотири рази номінована на "Оскар" —за зворушливу гру у фільмах "Спокута", "Бруклін", "Леді Птах" і, зовсім нещодавно, за "Маленькі жінки".

Ітан Гоук

Фільмографія актора вражає — від популярних інді- та артхаусних стрічок ("Реальність кусається", трилогія "До") до мейнстрімних хітів ("Товариство мертвих поетів", "Гаттака"). Проте він лише двічі номінувався на акторський "Оскар" - за "Тренувальний день" у 2002 році та "Юність" у 2015 році, й жодного разу не виграв.

Ліам Нісон

У 1994 році Нісон був номінований на звання найкращого актора за визначальну для його кар'єри роль у драмі про Голокост "Список Шиндлера". Для багатьох шанувальників це стало справжнім розчаруванням.

Нагадаємо, ми розповідали, хто цьогоріч став номінантами на кінопремію "Оскар". Також на престижну кінопремію було номіновано російського актора Юрія Борисова.