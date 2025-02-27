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В Лос-Анджелесі відбулася вечірка номінантів "Оскара" — фото

27 лютого 2025 13:00
Марія Коваленко - Редактор
Оскар-2025 — номінантів зібрали на вечірку
Статуетка «Оскар». Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

Щороку Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук збирає всіх номінантів на премію "Оскар", щоб зробити фото та пригостити їх вишуканою вечерею. Цьогоріч захід відбувся у вівторок, 25 лютого.

Про це повідомляє CNN.

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Вечір зібрав багатьох номінантів головної кіноподії року. Серед присутніх був Тімоті Шаламе, який претендує на звання найкращого актора за роль у фільмі "Повна невідомість".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Захід також відвідала Аріанна Гранде, яка претендує на звання найкращої актриси та найкращої актриси другого плану, та Демі Мур, яка змагається у номінації найкращої актриси за роль у фільмі "Субстанція".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Цьогорічна церемонія вручення премії "Оскар", яку веде Конан О'Брайен, відбудеться в ніч проти 3 березня. "Оскар" транслюватиметься телеканалом "Суспільне".

Раніше ми розповідали, хто з акторів претендує на "Оскар-2025". А також пропонуємо добірку кращих мультфільмів року, які також номіновані на премію Кіноакадемії.

Демі Мур актори закордонні зірки Тімоті Шаламе Оскар 2025
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