Оскар-2025 — номинантов собрали на вечеринку

В Лос-Анджелесе прошла вечеринка номинантов "Оскара" — фото
Ежегодно Американская Академия кинематографических искусств и наук собирает всех номинантов на премию "Оскар", чтобы сделать фото и угостить их изысканным ужином. В этом году мероприятие состоялось во вторник, 25 февраля.
Об этом сообщает CNN.
Академия созвала всех номинантов "Оскара"
Вечер собрал многих номинантов главного кинособытия года. Среди присутствующих был Тимоти Шаламе, который претендует на звание лучшего актера за роль в фильме "Полная неизвестность".
Мероприятие также посетила Арианна Гранде, которая претендует на звание лучшей актрисы и лучшей актрисы второго плана, и Деми Мур, которая соревнуется в номинации лучшей актрисы за роль в фильме "Субстанция".
Нынешняя церемония вручения премии "Оскар", которую ведет Конан О'Брайен, состоится в ночь на 3 марта. "Оскар" будет транслироваться телеканалом "Суспільне".
Ранее мы рассказывали, кто из актеров претендует на "Оскар-2025". А также предлагаем подборку лучших мультфильмов года, которые также номинированы на премию Киноакадемии.
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