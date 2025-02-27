Оскар-2025 — номинантов собрали на вечеринку

Статуэтка "Оскар". Фото: Reuters

Ежегодно Американская Академия кинематографических искусств и наук собирает всех номинантов на премию "Оскар", чтобы сделать фото и угостить их изысканным ужином. В этом году мероприятие состоялось во вторник, 25 февраля.

Об этом сообщает CNN.

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Вечер собрал многих номинантов главного кинособытия года. Среди присутствующих был Тимоти Шаламе, который претендует на звание лучшего актера за роль в фильме "Полная неизвестность".

Мероприятие также посетила Арианна Гранде, которая претендует на звание лучшей актрисы и лучшей актрисы второго плана, и Деми Мур, которая соревнуется в номинации лучшей актрисы за роль в фильме "Субстанция".

Нынешняя церемония вручения премии "Оскар", которую ведет Конан О'Брайен, состоится в ночь на 3 марта. "Оскар" будет транслироваться телеканалом "Суспільне".

Ранее мы рассказывали, кто из актеров претендует на "Оскар-2025". А также предлагаем подборку лучших мультфильмов года, которые также номинированы на премию Киноакадемии.