Лучшая актриса Оскар-2025 - кто получил награду

Номинантки на Оскар-2025. Фото: Reuters

Только что стало известно имя еще одной звезды, которая получила золотую статуэтку "Оскар-2025". В номинации "Лучшая актриса" победу одержала Майки Мэдисон.

Об этом стало известно во время прямой трансляции кинопремии, за которой следит Новини.LIVE.

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Майки Мэдисон победила на "Оскар-2025"

Заветную статуэтку на сцене Долби получила Майки Мэдисон. В карьере актрисы это первая награда от Киноакадемии.

25-летняя артистка одержала победу благодаря своей роли в фильме "Анора". Она стала самой молодой лауреаткой премии "Оскар".

Майки Медисон. Фото: Reuters

Мэдисон сыграла в фильме роль Аноры Михеевой - молодой стриптизерши, которая живет в русскоязычной части Бруклина. Девушка знакомится с сыном российского олигарха. Родители парня против таких связей сына и сделают все, чтобы избавиться от девушки. Отметим, что одну из ролей в ленте исполнил российский актер и фигурант базы "Миротворец" Юрий Борисов.

В этом году за победу в номинации также соревновались Синтия Эриво (роль Эльфабы в мюзикле "Wicked: Чародейка"), Карла София Гаскон (роль Эмилии Перес в фильме "Эмилия Перес"), Майки Мэдисон (роль Аноры Михеевой в ленте "Анора"), Деми Мур (роль Элизабет Спаркл в фильме "Субстанция") и Фернанда Торрес (роль Юнис Пайвы в драме "Я до сих пор здесь")

Напомним, что известный глянец предсказывал победу Деми Мур на нынешней премии. Также мы писали, кто из культовых актеров до сих пор не получил "Оскар".