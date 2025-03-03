Найкращий актор Оскар-2025 — хто отримав нагороду

Номінанти на "Оскар-2025". Фото: Reuters

На сцені кінопремії "Оскар-2025" у Лос-Анджелесі оголосили ім'я переможця у номінації "Найкращий актор". Ним став Едрієн Броуді.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Едрієн Броуді отримав "Оскар-2025"

Голлівудський актор Едрієн Броуді отримав золоту статуетку від Кіноакадемії цього року. Перемогу у номінації йому принесла роль Ласло Тота у фільмі "Бруталіст".

Для актора це вже друга статуетка. Свого часу актор став наймолодшим лауреатом премії "Оскар" за фільм "Піаніст", яку він отримав 2003 року.

Едрієн Броуді отримав "Оскар-2025". Фото: Reuters

У історичні драмі "Бруталіст" Броуді виконав роль єврейсько-угорського архітектора Ласло Тота, який емігрує до США у пошуках порятунку після того, як його відправили до концтабору Бухенвальд. У новій країні Тот намагається знайти краще життя для своєї родини, але нова робота підштовхує його на нові випробування.

У номінації "Найкращий актор" також змагалися Тімоті Шаламе (роль Боба Ділана у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"), Колман Домінго (роль Джона "Дівайн Джі" Вітфілда у фільмі "Сінг-Сінг"), Рейф Файнз (роль кардинала Томаса Лоуренса у фільмі "Конклав") та Себастьян Стен (роль Дональда Трампа у фільмі "Учень. Історія Трампа").

Нагадаємо, що видання The Hollywood Reporter пророкувало перемогу Едріана Броуді. Також ми писали, хто з відомих акторів досі не отримав "Оскар".