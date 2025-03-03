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Оскар-2025 — кто стал лучшим актером

3 марта 2025 05:21
Мария Коваленко - Редактор
Лучший актер Оскар-2025 - кто получил награду
Номинанты на "Оскар". Фото: Reuters
Мария Коваленко - Редактор

На сцене кинопремии "Оскар-2025" в Лос-Анджелесе объявили имя победителя в номинации "Лучший актер". Им стал Эдриен Броуди.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Эдриен Броуди получил "Оскар-2025"

Голливудский актер Эдриен Броуди получил золотую статуэтку от Киноакадемии в этом году. Победу в номинации ему принесла роль Ласло Тота в фильме "Бруталист".

Для актера это уже вторая статуэтка. В свое время Броуди стал самым молодым лауреатом премии "Оскар" за фильм "Пианист", которую он получил в 2003 году.

Актор Едрієн Броуді - фото
Эдриен Броуди получил "Оскар-2025". Фото: Reuters

В исторические драме "Бруталист" Броуди исполнил роль еврейско-венгерского архитектора Ласло Тота, который эмигрирует в США в поисках спасения после того, как его отправили в концлагерь Бухенвальд. В новой стране Тот пытается найти лучшую жизнь для своей семьи, но новая работа подталкивает его на новые испытания.

В номинации "Лучший актер" также соревновались Тимоти Шаламе (роль Боба Дилана в фильме "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"), Колман Доминго (роль Джона "Дивайн Джи" Уитфилда в фильме "Синг-Синг"), Рэйф Файнз (роль кардинала Томаса Лоуренса в фильме "Конклав") и Себастьян Стэн (роль Дональда Трампа в фильме "Ученик. История Трампа").

Напомним, что издание The Hollywood Reporter предсказывало победу Эдриана Броуди. Также мы писали, кто из известных актеров до сих пор не получил "Оскар".

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