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Эдриен Броуди произнес мощную речь о мире на Оскаре-2025

3 марта 2025 12:06
Мария Коваленко - Редактор
Оскар 2025 - Эдриан Броуди со сцены произнес мощную речь
Эдриен Броуди. Фото: Reuters
Мария Коваленко - Редактор

Победителем нынешней премии "Оскар" в номинации "Лучший актер" стал Эдриен Броуди. Со сцены мероприятия звезда фильма "Бруталист" произнес эмоциональную речь о важности мира и борьбы за справедливость.

Об этом пишут Новини.LIVE.

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Голливудский актер получил вторую в своей карьере награду от Киноакадемии. Во время получения золотой статуэтки Броуди со слезами на глазах обратился к зрителям с важной речью.

В своем обращении актер поблагодарил всю команду фильма "Бруталист" и своих близких за поддержку. Несмотря на то, что по регламенту лауреат имел всего 4 минуты на свою речь, Броуди попросил продолжить.

Знаменитость заговорил о важных темах, в частности отметил важность преодолеть ненависть, расовые и религиозные предубеждения, войны и конфликты ради будущего.

"Я молюсь за здоровый, счастливый и более инклюзивный мир, и я верю, что если прошлое может нас чему-то научить, то это напоминание не позволять ненависти оставаться без контроля. Давайте бороться за то, что правильно, продолжать улыбаться, продолжать любить друг друга. Давайте отстраивать вместе. Спасибо", — сказал со сцены Броуди.

Едрієн Броуді отримав Оскар - фото
Эдриен Броуди на "Оскаре-2025". Фото: Reuters

Напомним, награду за "Лучшую женскую роль" получила 25-летняя Майки Мэдисон. Также стало известно, какой фильм получил "Оскар-2025".

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