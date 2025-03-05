Джесси Айзенберг получил польское гражданство - фото

Джесси Айзенберг. Фото: Reuters

Американский актер Джесси Айзенберг отныне имеет польское гражданство. Звезда фильмов "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана" получил новые документы от президента Польши Анджея Дуды.

Об этом сообщила Канцелярия президента Польши на официальной странице в Х.

Читайте также:

Джесси Айзенберг получил гражданство Польши

Документы о новом гражданстве голливудскому актеру вручил лично Анджей Дуда во время торжественной встречи в Представительстве Польши при ООН в Нью-Йорке 4 марта.

Джесси Айзенберг и Анджей Дуда. Фото: Reuters

Айзенберг подал заявление на польское гражданство весной 2024 года. Такое решение актер принял из-за того, что имеет польские корни и чувствует особую связь с этой страной. Предки знаменитости жили в Польше, но были вынуждены эмигрировать в США во время Второй мировой войны.

"Я рад, что люди со всего мира, из-за океана помнят свое происхождение, что их предки происходят из Республики Польша и хотят быть связанными с нашим государством", — высказался во время встречи Дуда.

Встреча Джесси Айзенберга и Анджея Дуды. Фото: Reuters

Кстати, в 2024 году актер также снялся в фильме "Настоящая боль". Он рассказывает о двух братьях, которые после смерти бабушки отправляются в Польшу, чтобы узнать историю своей семьи и то, как их родной человек пережил Холокост. Работа над фильмом также подтолкнула звезду к тому, чтобы построить более прочные связи со своим наследием.

Напомним, что на церемонии "Оскар-2025" Эдриен Броуди произнес мощную речь о мире. Также мы писали, что Роберт де Ниро, Миша Коллинз и Лиев Шрайбер напомнили о достижениях украинцев на "Оскаре".