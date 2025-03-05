Оскар 2025 — Міша Коллінз, Лієв Шрайбер та Роберт де Ніро підтримали Україну

Оскар. Фото: Reuters

Зірки Голлівуду Роберт Де Ніро, Міша Коллінз та Лієв Шрайбер в черговий раз висловили свою підтримку Україні. З нагоди церемонії нагородження "Оскар" американські актори разом із зіркою "Камінь, папір, ножиці" Олександром Рудинським нагадали про досягнення українців на кінопремії.

Знаменитості записали відео для проєкту Ukraine WOW.

Читайте також:

Актори нагадали про досягнення України на "Оскарі"

У ролику зірки Голлівуду із новоспеченим лауреатом премії BAFTA Рудинським розповіли, що найпрестижнішу кінопремію "Оскар" свого часу отримав не лише В'ячеслав Чернов за фільм "20 днів у Маріуполі".

Так, актори згадали про чотирикратного лауреата премії, композитора родом з Кременчука Дмитра Тьомкіна, який писав музику для фільмів та мав великий успіх у Голлівуді. А також розповіли про харків'янку Варвару Каринську — дизайнерку сучасної балетної пачки та одну з найуспішніших художниць по костюмам у Голлівуді.

Рудинський поділився історією зірку кіно Джека Пеланса, якого насправді звали Володимир Палагнюк. Американський актор українського походження отримав "Оскар" за фільм "Міські піжони".

Не оминули увагою актори фахівця зі спецефектів Євгена Мамута, який отримав "Оскар" за свою роботу над фільмом "Хижак" (1987). А також кримчанина Анатолія Кокуша — інженера, завдяки камері якого були зняти "Титанік", "Гаррі Поттер", Люди Ікс" та багато інших стрічок.

Раніше ми писали, що Едрієн Броуді на "Оскарі" виступив із потужною промовою про мир. А також зірка "Убити Білла" зі сцени премії виголосила підтримку Україні.