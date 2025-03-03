Оскар 2025 — повний список переможців премії

Премія "Оскар-2025". Фото: Reuters

У Лос-Анджелесі відгреміла головна кінопремія року — "Оскар-2025". Зі сцени кінотеатру Долбі були оголошені імена тих, хто цього року отримав найвищу нагороду за свої досягнення у кіно.

Новини.LIVE розповідають, хто отримав "Оскар-2025".

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Переможці премії "Оскар-2025"

Традиційно під час прямої трансляції Кіноакадемія оголосила імена усіх переможців цьогорічної премії. Рекордсменом за кількістю перемог стала стрічка "Анора"

Найкращий фільм: "Анора"

Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон ("Анора")

Майкі Медісон. Фото: Reuters

Найкраща чоловіча роль: Едрієн Броуді ("Бруталіст")

Найкращий режисер: Шон Бейкер ("Анора")

Едрієн Броуді. Фото: Reuters

Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана ("Емілія Перес")

Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін ("Справжній біль")

Зої Салдана. Фото: Reuters

Кіран Калкін. Фото: Reuters

Найкращий звук: "Дюна: Частина друга"

Найкраща оригінальна пісня: El Mal ("Емілія Перес")

Найкраща музика до фільму: "Бруталіст"

Команда фільму "Дюна: Частина друга". Фото: Reuters

Найкращий документальний короткометражний фільм: "Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий документальний повнометражний фільм: "Немає іншої землі"

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Я не робот"

Найкращий іноземний фільм: "Я досі тут"

Режисер фільму "Я все ще тут" Вальтер Саллес. Фото: Reuters

Найкраща операторська робота: "Бруталіст"

Найкращий адаптований сценарій: "Конклав"

Найкращий оригінальний сценарій: "Анора"

Пітер Строхан отримав "Оскар" за фільм "Конклав". Фото: Reuters

Найкращий монтаж фільму: "Анора"

Найкращий анімаційний фільм: "Потік: Останній кіт на землі"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "У тіні кипариса"

Команда фільму "У тіні кипариса". Фото: Reuters

Найкраща робота художника-постановника: "Wicked: Чародійка"

Найкращі візуальні ефекти: "Дюна: Частина друга"

Найкращий костюм: "Wicked: Чародійка"

Найкращий грим та зачіски: "Субстанція"

Художник костюмів "Wicked: Чародійка" Пол Тейзвелл. Фото: Reuters

Нагадаємо, сценарист "Конклаву" Пітер Строхан публічно підтримав Україну на премії. Також Адам Сендлер з'явився на "Оскарі-2025" у шортах і худі, чим обурив українців.