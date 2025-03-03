Оскар 2025 — повний список переможців премії

Оскар-2025 — усі переможці кінопремії
У Лос-Анджелесі відгреміла головна кінопремія року — "Оскар-2025". Зі сцени кінотеатру Долбі були оголошені імена тих, хто цього року отримав найвищу нагороду за свої досягнення у кіно.
Новини.LIVE розповідають, хто отримав "Оскар-2025".
Переможці премії "Оскар-2025"
Традиційно під час прямої трансляції Кіноакадемія оголосила імена усіх переможців цьогорічної премії. Рекордсменом за кількістю перемог стала стрічка "Анора"
Найкращий фільм: "Анора"
Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон ("Анора")
Найкраща чоловіча роль: Едрієн Броуді ("Бруталіст")
Найкращий режисер: Шон Бейкер ("Анора")
Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана ("Емілія Перес")
Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін ("Справжній біль")
Найкращий звук: "Дюна: Частина друга"
Найкраща оригінальна пісня: El Mal ("Емілія Перес")
Найкраща музика до фільму: "Бруталіст"
Найкращий документальний короткометражний фільм: "Єдина дівчина в оркестрі"
Найкращий документальний повнометражний фільм: "Немає іншої землі"
Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Я не робот"
Найкращий іноземний фільм: "Я досі тут"
Найкраща операторська робота: "Бруталіст"
Найкращий адаптований сценарій: "Конклав"
Найкращий оригінальний сценарій: "Анора"
Найкращий монтаж фільму: "Анора"
Найкращий анімаційний фільм: "Потік: Останній кіт на землі"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "У тіні кипариса"
Найкраща робота художника-постановника: "Wicked: Чародійка"
Найкращі візуальні ефекти: "Дюна: Частина друга"
Найкращий костюм: "Wicked: Чародійка"
Найкращий грим та зачіски: "Субстанція"
Нагадаємо, сценарист "Конклаву" Пітер Строхан публічно підтримав Україну на премії. Також Адам Сендлер з'явився на "Оскарі-2025" у шортах і худі, чим обурив українців.
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