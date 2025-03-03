Оскар 2025 - полный список победителей премии

Премия "Оскар-2025". Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе отгремела главная кинопремия года — "Оскар-2025". Со сцены кинотеатра Долби были объявлены имена тех, кто в этом году получил высшую награду за свои достижения в кино.

Новини.LIVE рассказывают, кто получил "Оскар-2025".

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Победители премии "Оскар-2025"

Традиционно во время прямой трансляции Киноакадемия объявила имена всех победителей нынешней премии. Рекордсменом по количеству побед стала лента "Анора" — она получила пять золотых статуэток.

Лучший фильм: "Анора"

Лучшая женская роль: Майки Мэдисон ("Анора")

Майки Мэдисон. Фото: Reuters

Лучшая мужская роль: Эдриен Броуди ("Бруталист")

Лучший режиссер: Шон Бейкер ("Анора")

Эдриен Броуди. Фото: Reuters

Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин ("Настоящая боль")

Зои Салдана. Фото: Reuters

Киран Калкин. Фото: Reuters

Лучший звук: "Дюна: Часть вторая"

Лучшая оригинальная песня: El Mal ("Эмилия Перес")

Лучшая музыка к фильму: "Бруталист"

Команда фильма "Дюна: Часть вторая". Фото: Reuters

Лучший документальный короткометражный фильм: "Единственная девушка в оркестре"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Нет другой земли"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот"

Лучший иностранный фильм: "Я все еще здесь"

Режиссер фильма "Я все еще здесь" Вальтер Саллес. Фото: Reuters

Лучшая операторская работа: "Бруталист"

Лучший адаптированный сценарий: "Конклав"

Лучший оригинальный сценарий: "Анора"

Питер Строхан получил "Оскар" за фильм "Конклав". Фото: Reuters

Лучший монтаж фильма: "Анора"

Лучший анимационный фильм: "Поток: Последний кот на земле"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса"

Команда фильма "В тени кипариса". Фото: Reuters

Лучшая работа художника-постановщика: "Wicked: Чародейка"

Лучшие визуальные эффекты: "Дюна: Часть вторая"

Лучший костюм: "Wicked: Чародейка"

Лучший грим и прически: "Субстанция"

Художник костюмов "Wicked: Чародейка" Пол Тейзвелл. Фото: Reuters

Напомним, сценарист "Конклава" Питер Строхан публично поддержал Украину на премии. Также Адам Сэндлер появился на "Оскаре-2025" в шортах и худи, чем возмутил украинцев.