Оскар 2025 - полный список победителей премии

Оскар-2025 — все победители кинопремии
В Лос-Анджелесе отгремела главная кинопремия года — "Оскар-2025". Со сцены кинотеатра Долби были объявлены имена тех, кто в этом году получил высшую награду за свои достижения в кино.
Новини.LIVE рассказывают, кто получил "Оскар-2025".
Победители премии "Оскар-2025"
Традиционно во время прямой трансляции Киноакадемия объявила имена всех победителей нынешней премии. Рекордсменом по количеству побед стала лента "Анора" — она получила пять золотых статуэток.
Лучший фильм: "Анора"
Лучшая женская роль: Майки Мэдисон ("Анора")
Лучшая мужская роль: Эдриен Броуди ("Бруталист")
Лучший режиссер: Шон Бейкер ("Анора")
Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин ("Настоящая боль")
Лучший звук: "Дюна: Часть вторая"
Лучшая оригинальная песня: El Mal ("Эмилия Перес")
Лучшая музыка к фильму: "Бруталист"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Единственная девушка в оркестре"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Нет другой земли"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот"
Лучший иностранный фильм: "Я все еще здесь"
Лучшая операторская работа: "Бруталист"
Лучший адаптированный сценарий: "Конклав"
Лучший оригинальный сценарий: "Анора"
Лучший монтаж фильма: "Анора"
Лучший анимационный фильм: "Поток: Последний кот на земле"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса"
Лучшая работа художника-постановщика: "Wicked: Чародейка"
Лучшие визуальные эффекты: "Дюна: Часть вторая"
Лучший костюм: "Wicked: Чародейка"
Лучший грим и прически: "Субстанция"
Напомним, сценарист "Конклава" Питер Строхан публично поддержал Украину на премии. Также Адам Сэндлер появился на "Оскаре-2025" в шортах и худи, чем возмутил украинцев.
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