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Номінант на Оскар-2025 Пітер Строхан підтримав українців

3 березня 2025 02:58
Марія Коваленко - Редактор
Оскар 2025 — Пітер Строхан публічно підтримав Україну — відео
Пітер Строхан. Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

Голлівудський сценарист Пітер Строхан публічно підтримав українців. Сценарист фільму "Конклав", який номінований на "Оскар-2025", з'явився на червоному хіднику із синьо-жовтою стрічкою.

У коментарі Variety кінодіяч відреагував на нещодавній конфлікт Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

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Сценарист з'явився на червоному хіднику у класичному костюмі, які доповнив стрічкою в кольорах українського прапору. Таким чином Строхан показав солідарність із народом України під час повномасштабної війни з РФ.

На думку сценариста те, що влада США відвернулася від України становить серйозну небезпеку. Втім, Строхан сподівається на мир.

Зазначимо, що цього року Строхан претендує на статуетку за найкращий сценарій до фільму "Конклав".

Нагадаємо, що творці фільму "Порцелянова війна" з'явилися на "Оскарі-2025" зі значками з прапором України. В той час Адам Сендлер прийшов на премію у спортивних шортах і викликав обурення в українців.

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