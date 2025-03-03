Оскар 2025 — Пітер Строхан публічно підтримав Україну — відео

Пітер Строхан. Фото: Reuters

Голлівудський сценарист Пітер Строхан публічно підтримав українців. Сценарист фільму "Конклав", який номінований на "Оскар-2025", з'явився на червоному хіднику із синьо-жовтою стрічкою.

У коментарі Variety кінодіяч відреагував на нещодавній конфлікт Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

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Пітер Строхан підтримав Україну на "Оскар-2025"

"Conclave" writer Peter Straughan wears a pin showing his support for Ukraine at the #Oscars. pic.twitter.com/SAapdGtlye — Variety (@Variety) March 2, 2025

Сценарист з'явився на червоному хіднику у класичному костюмі, які доповнив стрічкою в кольорах українського прапору. Таким чином Строхан показав солідарність із народом України під час повномасштабної війни з РФ.

На думку сценариста те, що влада США відвернулася від України становить серйозну небезпеку. Втім, Строхан сподівається на мир.

Зазначимо, що цього року Строхан претендує на статуетку за найкращий сценарій до фільму "Конклав".

Нагадаємо, що творці фільму "Порцелянова війна" з'явилися на "Оскарі-2025" зі значками з прапором України. В той час Адам Сендлер прийшов на премію у спортивних шортах і викликав обурення в українців.