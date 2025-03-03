Оскар 2025 - Питер Строхан публично поддержал Украину - видео

Питер Строхан. Фото: Reuters

Голливудский сценарист Питер Строхан публично поддержал украинцев. Сценарист фильма "Конклав", который номинирован на "Оскар-2025", появился на красной дорожке с сине-желтой лентой.

В комментарии Variety кинодеятель отреагировал на недавний конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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Питер Строхан поддержал Украину на "Оскар-2025"

"Conclave" сценарист Peter Straughan носит булавку, показывающую его поддержку Украины на #Oscars. pic.twitter.com/SAapdGtlye - Variety (@Variety) 2 марта 2025 г.

Сценарист появился на красной дорожке в классическом костюме, которые дополнил лентой в цветах украинского флага. Таким образом Строхан показал солидарность с народом Украины во время полномасштабной войны с РФ.

По мнению сценариста то, что власти США отвернулись от Украины представляет серьезную опасность. Впрочем, Строхан надеется на мир.

Отметим, что в этом году Строхан претендует на статуэтку за лучший сценарий к фильму "Конклав".

Напомним, что создатели фильма "Фарфоровая война" появились на "Оскаре-2025" со значками с флагом Украины. В то время Адам Сэндлер пришел на премию в спортивных шортах и вызвал возмущение у украинцев.