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Номинант на Оскар-2025 Питер Строхан поддержал украинцев

3 марта 2025 02:58
Мария Коваленко - Редактор
Оскар 2025 - Питер Строхан публично поддержал Украину - видео
Питер Строхан. Фото: Reuters
Мария Коваленко - Редактор

Голливудский сценарист Питер Строхан публично поддержал украинцев. Сценарист фильма "Конклав", который номинирован на "Оскар-2025", появился на красной дорожке с сине-желтой лентой.

В комментарии Variety кинодеятель отреагировал на недавний конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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Сценарист появился на красной дорожке в классическом костюме, которые дополнил лентой в цветах украинского флага. Таким образом Строхан показал солидарность с народом Украины во время полномасштабной войны с РФ.

По мнению сценариста то, что власти США отвернулись от Украины представляет серьезную опасность. Впрочем, Строхан надеется на мир.

Отметим, что в этом году Строхан претендует на статуэтку за лучший сценарий к фильму "Конклав".

Напомним, что создатели фильма "Фарфоровая война" появились на "Оскаре-2025" со значками с флагом Украины. В то время Адам Сэндлер пришел на премию в спортивных шортах и вызвал возмущение у украинцев.

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