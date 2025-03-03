Оскар 2025 — команда фільму Порцелянова війна прибула на премію

Творці фільму "Порцелянова війна" прибули на Оскар-2025
Команда українського документального фільму "Порцелянова війна" вже прибула на церемонію нагородження "Оскар-2025". Творці стрічки про війну в Україні, яка претендує на звання "Найкращого повнометражного документального фільму", з'явилися на червоному хіднику.
Світлинами з події команда поділилася в Instagram.
Команда українського фільму "Порцелянова війна" на "Оскар-2025"
У Лос-Анджелесі вже почали збиратися гості на "Оскар-2025". Актори, режисери та кінодіячі перед церемонією нагородження мають змогу позувати перед камерами та поспілкуватися із журналістами на червоному хіднику.
На урочисту подію вже прибула команда фільму "Порцелянова війна", який розповідає про війну в Україні. Режисер стрічки Слава Леонтьєв разом із дружиною Аня Стасенко традиційно з'явилися на заході зі своїм песиком.
Митець обрав для заходу класичний костюм та чорну сорочку, яку доповнив значком у вигляді українського прапору.
Українські митці вже встигли поспілкуватися із пресою, а також із колегами по мультиплікаційному фільму "Воллес та Громіт", які прийшли на подію із ляльками у вигляді своїх персонажів.
Раніше стало відомо, чому Гаррісон Форд відмовився вести "Оскар-2025" за день до церемонії. А також відомий глянець оцінив шанси України вдруге отримати золоту статуетку.
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