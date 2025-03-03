Оскар 2025 — команда фільму Порцелянова війна прибула на премію

Слава Леонтьєв та Аня Стасенко. Фото: instagram.com/porcelainwarfilm

Команда українського документального фільму "Порцелянова війна" вже прибула на церемонію нагородження "Оскар-2025". Творці стрічки про війну в Україні, яка претендує на звання "Найкращого повнометражного документального фільму", з'явилися на червоному хіднику.

Світлинами з події команда поділилася в Instagram.

Читайте також:

Команда українського фільму "Порцелянова війна" на "Оскар-2025"

У Лос-Анджелесі вже почали збиратися гості на "Оскар-2025". Актори, режисери та кінодіячі перед церемонією нагородження мають змогу позувати перед камерами та поспілкуватися із журналістами на червоному хіднику.

Команда фільму "Порцелянова війна" на Оскар-2025. Фото: instagram.com/porcelainwarfilm

На урочисту подію вже прибула команда фільму "Порцелянова війна", який розповідає про війну в Україні. Режисер стрічки Слава Леонтьєв разом із дружиною Аня Стасенко традиційно з'явилися на заході зі своїм песиком.

Слава Леонтьєв на Оскар-2025. Фото: instagram.com/porcelainwarfilm

Митець обрав для заходу класичний костюм та чорну сорочку, яку доповнив значком у вигляді українського прапору.

Українські митці вже встигли поспілкуватися із пресою, а також із колегами по мультиплікаційному фільму "Воллес та Громіт", які прийшли на подію із ляльками у вигляді своїх персонажів.

Слава Леонтьєв та творці "Воллес та Громіт". Фото: instagram.com/porcelainwarfilm

Раніше стало відомо, чому Гаррісон Форд відмовився вести "Оскар-2025" за день до церемонії. А також відомий глянець оцінив шанси України вдруге отримати золоту статуетку.