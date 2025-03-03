Оскар 2025 - команда фильма Фарфоровая война прибыла на премию

Создатели фильма "Фарфоровая война" прибыли на Оскар-2025
Команда украинского документального фильма "Фарфоровая война" уже прибыла на церемонию награждения "Оскар-2025". Создатели ленты о войне в Украине, которая претендует на звание "Лучшего полнометражного документального фильма", появились на красной дорожке.
Фотографиями с события команда поделилась в Instagram.
Команда украинского фильма "Фарфоровая война" на "Оскар-2025"
В Лос-Анджелесе уже начали собираться гости на "Оскар-2025". Актеры, режиссеры и кинодеятели перед церемонией награждения могут позировать перед камерами и пообщаться с журналистами на красной дорожке.
На торжественное событие уже прибыла команда фильма "Фарфоровая война", который рассказывает о войне в Украине. Режиссер ленты Слава Леонтьев вместе с женой Аня Стасенко традиционно появились на мероприятии со своим песиком Фродо.
Художник выбрал для мероприятия классический костюм и черную рубашку, которую дополнил брошью в виде украинского флага.
Украинские художники уже успели пообщаться с прессой, а также с коллегами по мультипликационному фильму "Уоллес и Громит", которые пришли на событие с куклами в виде своих персонажей.
Ранее стало известно, почему Харрисон Форд отказался вести "Оскар-2025" за день до церемонии. А также известный глянец оценил шансы Украины во второй раз получить золотую статуэтку.
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