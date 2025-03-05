Оскар 2025 — Миша Коллинз, Лиев Шрайбер и Роберт де Ниро поддержали Украину

Оскар. Фото: Reuters

Звезды Голливуда Роберт Де Ниро, Миша Коллинз и Лиев Шрайбер в очередной раз выразили свою поддержку Украине. По случаю церемонии награждения "Оскар" американские актеры вместе со звездой "Камень, бумага, ножницы" Александром Рудинским напомнили о достижениях украинцев на кинопремии.

Знаменитости записали видео для проекта Ukraine WOW.

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Актеры напомнили о достижениях Украины на "Оскаре"

В ролике звезды Голливуда с новоиспеченным лауреатом премии BAFTA Рудинским рассказали, что самую престижную кинопремию "Оскар" в свое время получил не только Вячеслав Чернов за фильм "20 дней в Мариуполе".

Так, актеры вспомнили о четырехкратном лауреате премии, композиторе родом из Кременчуга Дмитрии Темкине, который писал музыку для фильмов и имел большой успех в Голливуде. А также рассказали о харьковчанке Варваре Каринской - дизайнере современной балетной пачки и одной из самых успешных художниц по костюмам в Голливуде.

Рудинский поделился историей звезду кино Джека Пеланса, которого на самом деле звали Владимир Палагнюк. Американский актер украинского происхождения получил "Оскар" за фильм "Городские пижоны".

Не обошли вниманием актеры специалиста по спецэффектам Евгения Мамута, который получил "Оскар" за свою работу над фильмом "Хищник" (1987). А также крымчанина Анатолия Кокуша - инженера, благодаря камере которого были снять "Титаник", "Гарри Поттер", Люди Икс" и многие другие ленты.

Ранее мы писали, что Эдриен Броуди на "Оскаре" выступил с мощной речью о мире. А также звезда "Убить Билла" со сцены премии произнесла поддержку Украине.