Венсан Кассель показал сына от Нары Баптисты — фото

Венсан Кассель. Фото: instagram.com/vincentcassel

Французский актер и продюсер Венсан Кассель впервые поделился фотографией со своим сыном от австралийской модели Нары Баптисты. Звезда кино вместе с любимой и малышом отдыхают в Бразилии.

Фото актер поделился на своей странице в Instagram.

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58-летний актер и его 29-летняя избранница стали родителями в январе. До этого Кассель не показывал своего малыша, а лишь рассекретил его имя — мальчика назвали Каэтано.

Однако актер решил больше не скрывать своего сына и поделился его первым фото в соцсети. На фотографии, которую опубликовал Кассель, его возлюбленная позировала с малышом на руках на фоне тропического пейзажа. Судя по геолокации, пара отдыхает в Бразилии.

Нара Баптиста с сыном. Фото: instagram.com/vincentcassel

В подписи к фотографии актер обратился к Наре с благодарностью.

"Спасибо тебе, любимая", — написал Кассель.

Напомним, что для актера мальчик стал четвертым ребенком. Кассель имеет дочерей Деву и Леони от актрисы Моники Беллуччи, а также в отношениях с моделью Тиной Кунаки у актера родилась девочка Амазони.

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