Венсан Кассель показал сына от Нары Баптисты — фото

Венсан Кассель впервые показал сына от 29-летней модели
Французский актер и продюсер Венсан Кассель впервые поделился фотографией со своим сыном от австралийской модели Нары Баптисты. Звезда кино вместе с любимой и малышом отдыхают в Бразилии.
Фото актер поделился на своей странице в Instagram.
Венсан Кассель показал сына
58-летний актер и его 29-летняя избранница стали родителями в январе. До этого Кассель не показывал своего малыша, а лишь рассекретил его имя — мальчика назвали Каэтано.
Однако актер решил больше не скрывать своего сына и поделился его первым фото в соцсети. На фотографии, которую опубликовал Кассель, его возлюбленная позировала с малышом на руках на фоне тропического пейзажа. Судя по геолокации, пара отдыхает в Бразилии.
В подписи к фотографии актер обратился к Наре с благодарностью.
"Спасибо тебе, любимая", — написал Кассель.
Напомним, что для актера мальчик стал четвертым ребенком. Кассель имеет дочерей Деву и Леони от актрисы Моники Беллуччи, а также в отношениях с моделью Тиной Кунаки у актера родилась девочка Амазони.
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