Чудова пара від Netflix отримає другий сезон — що відомо

Серіал "Чудова пара". Фото: Netflix

Стримінгова компанія Netflix продовжила серіал "Чудова пара" на другий сезон. Гучний детектив із Ніколь Кідман та Лієвом Шрайбером став справжнім хітом у мережі.

Як повідомляє Variety, команда вже працює над новим сезоном.

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Детективна історія про загадкове вбивство на весіллі сина впливових батьків, заснована на романі Елін Гільдербранд, підкорила глядачів. Тож творці серіалу вже розмірковують над тим, чим дивувати прихильників у другому сезоні.

Як стало відомо, в основі сюжету буде інша книга письменниці — "Лебедина пісня". Події в ньому розгортаються у тому ж місці, але навколо іншої родини.

"Шеф поліції Ед Капенаш збирається на пенсію. Білявка Шерон переживає розлучення. Але коли літній будинок за 22 мільйони доларів купують таємничі Річардсони — як саме вони заробили свої гроші? — Ед, Шерон і всі мешканці селища опиняються в епіцентрі драматичних подій. Річардсони влаштовують розкішні вечірки, фліртують з численними місцевими жителями, хизуються своїм багатством, маючи не одну, а дві яхти, і вселяють нездійсненні надії в кожного, кого вони зустрічають. Коли їхній будинок згорає дотла, а найнеобхідніший працівник зникає безвісти, весь острів піднімається на ноги", — йдеться в описі історії.

Тож, скоріш за все, у другому сезоні глядачі побачать інший акторський склад. Таким чином серіал стане антологією, заснованою на книгах Гільдербранд. Натомість Кідман точно приєднається до команди серіалу як продюсерка.

Раніше ми писали, що співзасновник Netflix передав 2 млн доларів на підтримку України. А також стало відомо, що Disney відклав прем'єру "Білосніжки" на тлі гучного скандалу.