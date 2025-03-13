Рід Гастінгс підтримав Україну великим донатом

Співзасновник Netflix задонатив 2 млн доларів для України
Співзасновник компанії Netflix Рід Гастінгс підтримав українців. Виконавчий директор стримінгу задонатив два мільйони доларів благодійній організації, яка надає гуманітарну допомогу Україні.
Про це повідомляє Deadline.
Рід Гастінгс підтримав Україну
Бізнесмен від початку повномасштабної війни підтримав українців та продовжує допомагати нам дати відсіч ворогу.
Нещодавно Гастінгс зробив пожертву в дві мільйони доларів у благодійну організацію White Stork ("Білий лелека"), яка надає гуманітарну допомогу цивільним, а також підтримує бойових медиків.
Це вже не вперше, коли американський бізнесмен фінансово підтримує благодійні фонди, які допомагають Україні. Минулого року Гастінгс задонатив мільйон доларів у фонд "Разом" на придбання обладнання для надання екстреної допомоги.
Нагадаємо, голлівудська зірка Віра Фарміга потужно заспівала "Червону руту" на концерті в Нью-Йорку. А також ми писали, що Майкл Дуглас висміяв позицію Трампа щодо України та Росії.
Читайте Новини.LIVE!