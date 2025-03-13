Рід Гастінгс підтримав Україну великим донатом

Рід Гастінгс. Фото: x.com/reedhastings

Співзасновник компанії Netflix Рід Гастінгс підтримав українців. Виконавчий директор стримінгу задонатив два мільйони доларів благодійній організації, яка надає гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє Deadline.

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Рід Гастінгс підтримав Україну

Бізнесмен від початку повномасштабної війни підтримав українців та продовжує допомагати нам дати відсіч ворогу.

Нещодавно Гастінгс зробив пожертву в дві мільйони доларів у благодійну організацію White Stork ("Білий лелека"), яка надає гуманітарну допомогу цивільним, а також підтримує бойових медиків.

Це вже не вперше, коли американський бізнесмен фінансово підтримує благодійні фонди, які допомагають Україні. Минулого року Гастінгс задонатив мільйон доларів у фонд "Разом" на придбання обладнання для надання екстреної допомоги.

Нагадаємо, голлівудська зірка Віра Фарміга потужно заспівала "Червону руту" на концерті в Нью-Йорку. А також ми писали, що Майкл Дуглас висміяв позицію Трампа щодо України та Росії.