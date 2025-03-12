Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кіно arrow Майкл Дуглас висміяв Трампа через "дружбу" з Росією arrow

Майкл Дуглас висміяв Трампа через "дружбу" з Росією

12 березня 2025 11:51
Марія Коваленко - Редактор
Майкл Дуглас висміяв політику Дональда Трампа — відео
Майкл Дуглас. Фото: facebook.com/MichaelDouglasOfficial
Марія Коваленко - Редактор

Зірка Голлівуду Майкл Дуглас відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Актор шокований спробами лідера "налагодити" стосунки з Росією.

Своєю думкою актор поділився в Instagram.

Читайте також:

Майкл Дуглас з іронією висловився про Трампа

Неоднозначні заяви лідера США щодо війни в Україні та спроби налагодити стосунки із РФ викликали хвилю обурення в американському суспільстві.

80-річний Дуглас також не залишився осторонь подій та з іронією відреагував на позицію Трампа. Актор зізнався, що шокований поведінкою президента та нагадав про справжнє ставлення росіян до американців.

"Я почуваюся ведмедем. Я був у сплячці, а потім вийшов — і це ніби новий світ. Ми з росіянами союзники... Я думав, що вони намагалися знищити нас протягом останніх 75 років. У будь-якому разі я просто хочу на секунду засурмити у власний ріг", — сказав Дуглас.

Відомо, що від початку повномасштабної війни американський актор підтримав Україну. А восени 2024 року Дуглас разом із своїм молодшим сином відвідав Київ та взяв участь у Саміті перших леді та джентльменів.

Нагадаємо, раніше трансгендерну зірку "Ейфорії" знову визнали чоловіком через новий закон Трампа. Також актор Річард Гір засудив політику президента США.

США Дональд Трамп закордонні зірки війна в Україні Майкл Дуглас
Реклама
Реклама
Реклама