Майкл Дуглас висміяв політику Дональда Трампа — відео

Майкл Дуглас. Фото: facebook.com/MichaelDouglasOfficial

Зірка Голлівуду Майкл Дуглас відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Актор шокований спробами лідера "налагодити" стосунки з Росією.

Своєю думкою актор поділився в Instagram.

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Неоднозначні заяви лідера США щодо війни в Україні та спроби налагодити стосунки із РФ викликали хвилю обурення в американському суспільстві.

80-річний Дуглас також не залишився осторонь подій та з іронією відреагував на позицію Трампа. Актор зізнався, що шокований поведінкою президента та нагадав про справжнє ставлення росіян до американців.

"Я почуваюся ведмедем. Я був у сплячці, а потім вийшов — і це ніби новий світ. Ми з росіянами союзники... Я думав, що вони намагалися знищити нас протягом останніх 75 років. У будь-якому разі я просто хочу на секунду засурмити у власний ріг", — сказав Дуглас.

Відомо, що від початку повномасштабної війни американський актор підтримав Україну. А восени 2024 року Дуглас разом із своїм молодшим сином відвідав Київ та взяв участь у Саміті перших леді та джентльменів.

Нагадаємо, раніше трансгендерну зірку "Ейфорії" знову визнали чоловіком через новий закон Трампа. Також актор Річард Гір засудив політику президента США.