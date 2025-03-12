Майкл Дуглас высмеял политику Дональда Трампа — видео

Майкл Дуглас. Фото: facebook.com/MichaelDouglasOfficial

Звезда Голливуда Майкл Дуглас отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Актер шокирован попытками лидера "наладить" отношения с Россией.

Своим мнением актер поделился в Instagram.

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Неоднозначные заявления лидера США относительно войны в Украине и попытки наладить отношения с РФ вызвали волну возмущения в американском обществе.

80-летний Дуглас также не остался в стороне от событий и с иронией отреагировал на позицию Трампа. Актер признался, что шокирован поведением президента и напомнил об истинном отношении россиян к американцам.

"Я чувствую себя медведем. Я был в спячке, а потом вышел — и это как будто новый мир. Мы с российскими союзники... Я думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. В любом случае я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог", — сказал Дуглас.

Известно, что с начала полномасштабной войны американский актер поддержал Украину. А осенью 2024 года Дуглас вместе со своим младшим сыном посетил Киев и принял участие в Саммите первых леди и джентльменов.

Напомним, ранее трансгендерную звезду "Эйфории" снова признали мужчиной из-за нового закона Трампа. Также актер Ричард Гир осудил политику президента США.