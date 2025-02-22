Річард Гір різко розкритикував Дональда Трампа — відео

Річард Гір. Фото: Reuters

Голлівудський актор Річард Гір на тлі політичних подій різко висловився про політику президента США Дональда Трампа. Зірка фільму "Красуня" висловив свою думку під час промови на врученні премії Гойя Академії кінематографічних мистецтв і наук Іспанії.

Про це пише The Hill.

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Актор виступив із промовою після того, як отримав нагороду за життєві досягненні. Зі сцени Гір назвав назвав політику Трампа "слизькою доріжкою", якою США та інші країни йдуть до авторитаризму.

"Я приїхав сюди з Америки, яка зараз перебуває у дуже темному стані. Там, де хуліган та бандит є президентом Сполучених Штатів. Але це не тільки США, це скрізь", — сказав Гір.

У своїй промові актор закликав усіх бути "пильними, уважними, хоробрими та мужніми", аби не допустити цього.

"І кожен, хто дивиться це в іспаномовному світі та в інших країнах, повинен бути готовим встати, сказати правду, бути чесним, і що в нашому житті є місце для елементарної доброти, для елементарної любові, розуміння й обіймів один одного", — додав Гір.

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