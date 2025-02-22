Ричард Гир резко раскритиковал Дональда Трампа - видео

Ричард Гир. Фото: Reuters

Голливудский актер Ричард Гир на фоне политических событий резко высказался о политике президента США Дональда Трампа. Звезда фильма "Красотка" высказал свое мнение во время речи на вручении премии Гойя Академии кинематографических искусств и наук Испании.

Об этом пишет The Hill.

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Актер выступил с речью после того, как получил награду за жизненные достижения. Со сцены Гир назвал назвал назвал политику Трампа "скользкой дорожкой", по которой США и другие страны идут к авторитаризму.

"Я приехал сюда из Америки, которая сейчас находится в очень темном состоянии. Там, где хулиган и бандит является президентом Соединенных Штатов. Но это не только США, это везде", — сказал Гир.

В своей речи актер призвал всех быть "бдительными, внимательными, храбрыми и мужественными", чтобы не допустить этого.

"И каждый, кто смотрит это в испаноязычном мире и в других странах, должен быть готовым встать, сказать правду, быть честным, и что в нашей жизни есть место для элементарной доброты, для элементарной любви, понимания и объятий друг друга", — добавил Гир.

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