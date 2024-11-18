Майкл Дуглас та Кетрін Зета Джонс показали своє весілля — фото

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Акторське подружжя Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс святкують річницю шлюбу. Одна з найвідоміших пар Голлівуду разом вже 24 роки.

З особливою датою подружжя привітало одне одного в Instagram.

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Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс святкують річницю весілля

Рівно 24 роки тому закохані зіграли розкішне весілля. Архівними кадрами зі свята Дуглас та Зета-Джонс поділилися на своїх сторінках у мережі.

Весілля Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Для особливої дати Кетрін обрала стриману, але вишукану, сукню та довжелезну фату, а Майкл віддав перевагу класичному чорному костюму та сорочці з метеликом.

Церемонія пройшла у розкішній локації, яка була прикрашена живими квітами та свічками.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас на своєму весіллі. Фото: instagram.com/catherinezetajones

У своєму дописі Дуглас ніжно звернувся до коханої з нагоди свята.

"24 роки тому. Моя кохана, як же мені пощастило! З річницею, Кетрін", — написав актор.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

У відповідь Катерина також присвятила своєму чоловіку зворушливу промову, в якій навіть пригадала улюблене хобі пари — гольф.

"24 роки тому я сказала: "Так". З річницею, любий Майкл. Наше кохання схоже влучання з одного удару. Треба побачити, щоб повірити. Я люблю тебе", — відповіла коханому зірка.

Весілля Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Раніше Кетрін Зета-Джонс замилувала архівним фото з маленьким сином. Також ми писали, що Майкл Дуглас вперше за тривалий час вийшов в світ із своїм сином від колишньої.