Кетрін Зета-Джонс розчулила архівним фото з маленьким сином
Акторка Кетрін Зета-Джонс поділилася милими спогадами. Зірка пригадала, як працювала на знімальному майданчику разом зі своїм сином від актора Майкла Дугласа, Діланом.
Архівну світлину Кетрін опублікувала в Instagram.
Кетрін Зета-Джонс показала маленького сина
У своєму блозі акторка показала кадр, на якому позує разом із маленьким сином. Хлопчик із цікавістю спостерігав за усім, що відбувається на руках у зіркової матусі, яка з ніжною усмішкою дивилася на нього.
Фото було зроблено 23 роки тому на знімальному майданчику фільму "Чикаго", де Кетрін виконала одну з головних ролей.
"В'язничний рок! Мій син Ділан приєднався до мене на зйомках "Чикаго". Здається, ніби це було вчора. Цього дня 23 роки тому", — підписала архівну світлину Зета-Джонс.
Нагадаємо, Анна Саліванчук вперше розповіла, що дізналася про вроджену особливість сина.
Раніше дружина Тимура Мірошніченка зізналася, як їхнє життя змінив названий син.
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