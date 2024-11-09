Кетрін Зета-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Акторка Кетрін Зета-Джонс поділилася милими спогадами. Зірка пригадала, як працювала на знімальному майданчику разом зі своїм сином від актора Майкла Дугласа, Діланом.

Архівну світлину Кетрін опублікувала в Instagram.

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У своєму блозі акторка показала кадр, на якому позує разом із маленьким сином. Хлопчик із цікавістю спостерігав за усім, що відбувається на руках у зіркової матусі, яка з ніжною усмішкою дивилася на нього.

Кетрін Зета-Джонс з сином. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Фото було зроблено 23 роки тому на знімальному майданчику фільму "Чикаго", де Кетрін виконала одну з головних ролей.

"В'язничний рок! Мій син Ділан приєднався до мене на зйомках "Чикаго". Здається, ніби це було вчора. Цього дня 23 роки тому", — підписала архівну світлину Зета-Джонс.

Нагадаємо, Анна Саліванчук вперше розповіла, що дізналася про вроджену особливість сина.

Раніше дружина Тимура Мірошніченка зізналася, як їхнє життя змінив названий син.