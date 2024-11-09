Кэтрин Зета-Джонс показала невиданный кадр с сыном от Майкла Дугласа - фото

Кэтрин Зета-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась милыми воспоминаниями. Звезда вспомнила, как работала на съемочной площадке вместе со своим сыном от актера Майкла Дугласа, Диланом.

Архивное фото Кэтрин опубликовала в Instagram.

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В своем блоге актриса показала кадр, на котором позирует вместе с маленьким сыном. Мальчик с любопытством наблюдал за всем, что происходит на руках звездной мамы, которая с нежной улыбкой смотрела на него.

Кэтрин Зета-Джонс с сыном. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Фото было сделано 23 года назад на съемочной площадке фильма "Чикаго", где Кэтрин исполнила одну из главных ролей.

"Тюремный рок! Мой сын Дилан присоединился ко мне на съемках "Чикаго". Кажется, будто это было вчера. В этот день 23 года назад", — подписала архивное фото Зета-Джонс.

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