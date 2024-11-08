Анна Саліванчук вперше дізналася про вроджену особливість сина — деталі, фото

Анна Саліванчук із сином Глібом. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка Анна Саліванчук вперше розповіла про вроджену особливість старшого сина Гліба. Знаменитість звернулася до усіх батьків із проханням пильніше слідкувати за здоров'ям своїх дітей.

Про це акторка розповіла в своєму Instagram.

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Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" разом із синами показалася в лікарні. Як розповіла акторка, вперше лікарі порадили їй зробити УЗД щитоподібної залози дітям.

Анна Саліванчук водила синів на обстеження. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Під час обстеження виявилося, що у 9-річного сина акторки відсутня ліва частина залози. Для зіркової мами це стало повною несподіванкою.

"Я вже дев'ять років як мама і чомусь ніхто не казав мені, що потрібно зробити УЗД щитоподібної залози. Ми випадково просто зробили та дізналися, що в Гліба немає лівої частини від народження. Це нічого страшного, але постійно треба кожні пів року перевіряти щитоподібну залозу, здавати кров на всі гормони, чи справляється одна частина з гормональними змінами дитини", — розповіла зірка.

Акторка Анна Саліванчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Після неочікуваної новини зірка вирушила на обстеження із молодшим сином Микитою. Також зірка закликала усіх батьків бути уважними до здоров'я дітей та вчасно проводити усі аналізи.

"Робила ще Микиті. Теж є питання, теж треба здавати на гормони та йти до ендокринолога. Тому, будь ласка, не відкладайте на потім. Уже сьогодні обов'язково зробіть дітям усі аналізи, тому що зараз ми живемо в такому неекологічному світі, що треба перевірятися", — зауважила Саліванчук.

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