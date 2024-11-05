Донька Камалії зі зламаною ногою повернулась до свого хобі

Камалія. Фото: скриншот відео

Українська співачка Камалія нещодавно розповіла про стан своєї доньки Мірабелли, яка зламала ногу. За словами артистки, дівчинка отримала серйозну травму, тому лікар порадив повністю утриматися від активностей. Мірабеллі рекомендували постільний режим щонайменше на тиждень. Однак 11-річна дівчинка не могла просто лежати в ліжку та довго витримувати спокій.

Співачка розповіла у своєму Instagram, що дівчинка вже повернулась до свого хобі.

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Нещодавно Мірабелла почала сумувати за своїм улюбленим конем, з яким раніше проводила багато часу на тренуваннях. Вона попросила маму відвезти її на конюшню, щоб просто побути поряд зі своїм чотириногим другом. Камалія спершу хвилювалася через можливий ризик, але зрештою вирішила підтримати дочку.

Мірабелла була дуже рада знову побачити свого коня, обіймала його і не приховувала захоплення. Спостерігаючи за радістю дівчинки, Камалія не змогла відмовити доньці ще й у невеличкій прогулянці верхи.

Під пильним наглядом інструкторки Мірабелла обережно поїздила на коні, попри гіпс, який не завадив їй відчути справжнє щастя. Камалія зізналася, що захоплюється силою духу своєї доньки, яка навіть у непростій ситуації не втратила оптимізму й змогла реалізувати свою мрію.

"Вона обожнює тварин, і це її любов не знає меж. Я бачила, як світяться її очі, коли вона поруч із конем", — поділилася Камалія.

Співачка додала, що материнське серце переповнюється гордістю за доньку, яка вміє знаходити радість навіть у складних моментах.

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