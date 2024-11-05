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Дочь Камалии удивила смелым поступком со сломанной ногой

5 ноября 2024 15:34
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Дочь Камалии со сломанной ногой вернулась к своему хобби.
Камалия. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинская певица Камалия недавно рассказала о состоянии своей дочери Мирабеллы, которая сломала ногу. По словам артистки, девочка получила серьезную травму, поэтому врач посоветовал полностью удержаться от активностей. Мирабелли рекомендовали постельный режим минимум на неделю. Однако 11-летняя девочка не могла просто лежать в постели и долго выдерживать покой.

Певица рассказала в своем Instagram, что девочка уже вернулась к своему хобби.

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Недавно Мирабелла начала скучать по своему любимому коню, с которым раньше проводила много времени на тренировках. Она попросила маму отвезти ее на конюшню, чтобы просто побыть рядом со своим четвероногим другом. Камалия сначала волновалась из-за возможного риска, но в конце концов решила поддержать дочь.

Мирабелла была очень рада снова увидеть своего коня, обнимала его и не скрывала восхищения. Наблюдая за радостью девочки, Камалия не смогла отказать дочери еще и в небольшой прогулке верхом.

Под пристальным наблюдением инструкторки Мирабелла осторожно поездила на коне, несмотря на гипс, не помешавший ей испытать настоящее счастье. Камалия призналась, что восхищается силой духа своей дочери, которая даже в непростой ситуации не потеряла оптимизма и смогла воплотить свою мечту в жизнь.

"Она обожает животных, и это ее любовь не знает границ. Я видела, как светятся ее глаза, когда она рядом с конем", - поделилась Камалия.

 

Певица добавила, что материнское сердце переполняется гордостью за дочь, умеющую находить радость даже в сложных моментах.

Ранее мы писали о том, что Камалия после развода с мужем-миллиардером рассказала о новой любви.

Также мы сообщали, что Ольга Фреймут показала подросших детей , с которыми проживает за границей.

 

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