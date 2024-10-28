Донька Камалія потрапила до лікарні з серйозною травмою - відео, подробиці

Камалія з доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У родині співачки Камалії сталася неприємна ситуація. 11-річна донька артистки Мірабелла опинилася в лікарні.

Подробицями про те, що сталося зірка поділилася в Instagram.

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Камалія із донькою показалася в лікарні та розповіла, що Мірабелла серйозно травмувалася. Дівчинку доставили до кабінету лікаря із переломом пальця на нозі. Як розповіла Камалія, її донька травмувалася під час гри з друзями.

"Знову пишу зі щемом у серці і хвилюванням за свою маленьку Мірабеллу... Ще зовсім недавно я дякувала лікарям за їхню підтримку і допомогу нашій донечці, яка впала з електросамоката і отримала перелом руки. Ми з надією дивилися на її шлях до одужання, сподіваючись, що це випробування пройдене...

Але сьогодні, на жаль, трапилася нова біда. У гостях у друзів, де дівчатка весело бігали босоніж по кімнаті, Мірабелла посковзнулась і сильно вдарилась пальцем об край меблів. І знову цей знайомий біль і новий перелом, цього разу пальчика на нозі…", — розповіла співачка.

Камалія дуже перехвилювалася через стан доньки та закликала усіх батьків бути уважнішими до своїх дітей.

"Звертаюсь до всіх батьків: цінуйте кожну мить безтурботної радості вашої малечі, але завжди пильнуйте за їх безпекою. Іноді дрібниці, на які ми не звертаємо увагу, можуть мати великі наслідки. Будь ласка, слідкуйте, щоб дітки не бігали босоніж по дому, особливо на слизьких поверхнях. Носочки або тапочки можуть допомогти уникнути таких травм і захистити їхні маленькі ніжки. Життя таке непередбачуване, і іноді прості моменти обертаються неочікуваними випробуваннями... Сподіваємося на швидке одужання нашої маленької хороброї дівчинки", — написала артистка.

Нагадаємо, співачка Біллі Айліш отримала серйозну травму під час концерту.

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