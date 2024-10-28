Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Случилась беда — дочь Камалии оказалась в больнице arrow

Случилась беда — дочь Камалии оказалась в больнице

28 октября 2024 11:49
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Дочь Камалия попала в больницу с серьезной травмой — видео, подробности
Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

В семье певицы Камалии произошла неприятная ситуация. 11-летняя дочь артистки Мирабелла оказалась в больнице.

Подробностями о случившемся звезда поделилась в Instagram.

Читайте также:

Дочь Камалии получила серьезную травму

Камалия с дочерью показалась в больнице и рассказала, что Мирабелла серьезно травмировалась. Девочку доставили в кабинет врача с переломом пальца на ноге. Как рассказала Камалия, ее дочь получила травму во время игры с друзьями.

"Снова пишу со щемящем сердцем и волнением за свою маленькую Мирабеллу... Еще совсем недавно я благодарила врачей за их поддержку и помощь нашей дочери, которая упала с электросамоката и получила перелом руки. Мы с надеждой смотрели на ее путь к выздоровлению, надеясь, что это испытание пройдено...

Но сегодня, к сожалению, случилась новая беда. В гостях у друзей, где девочки весело бегали босиком по комнате, Мирабелла поскользнулась и сильно ударилась пальцем о край мебели. И снова эта знакомая боль и новый перелом, на этот раз пальчик на ноге…", — рассказала певица.

Камалия очень пережила из-за состояния дочери и призвала всех родителей быть внимательнее к своим детям.

''Обращаюсь ко всем родителям: цените каждое мгновение беззаботной радости ваших малышей, но всегда следите за их безопасностью. Иногда мелочи, на которые мы не обращаем внимание, могут иметь большие последствия. Пожалуйста, следите, чтобы дети не бегали босиком по дому, особенно на скользких поверхностях. Носочки или тапочки могут помочь избежать таких травм и защитить их маленькие ножки. Жизнь так непредсказуема, и иногда простые моменты оборачиваются неожиданными испытаниями... Надеемся на скорейшее выздоровление нашей маленькой храброй девочки", — написала артистка.

Напомним, певица Билли Айлиш получила серьезную травму во время концерта.

Ранее Ольга Фреймут показала подросших детей, с которыми проживает за границей.

больницы травма украинские звезды Камалия дети

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре