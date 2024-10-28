Дочь Камалия попала в больницу с серьезной травмой — видео, подробности

Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В семье певицы Камалии произошла неприятная ситуация. 11-летняя дочь артистки Мирабелла оказалась в больнице.

Подробностями о случившемся звезда поделилась в Instagram.

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Дочь Камалии получила серьезную травму

Камалия с дочерью показалась в больнице и рассказала, что Мирабелла серьезно травмировалась. Девочку доставили в кабинет врача с переломом пальца на ноге. Как рассказала Камалия, ее дочь получила травму во время игры с друзьями.

"Снова пишу со щемящем сердцем и волнением за свою маленькую Мирабеллу... Еще совсем недавно я благодарила врачей за их поддержку и помощь нашей дочери, которая упала с электросамоката и получила перелом руки. Мы с надеждой смотрели на ее путь к выздоровлению, надеясь, что это испытание пройдено...

Но сегодня, к сожалению, случилась новая беда. В гостях у друзей, где девочки весело бегали босиком по комнате, Мирабелла поскользнулась и сильно ударилась пальцем о край мебели. И снова эта знакомая боль и новый перелом, на этот раз пальчик на ноге…", — рассказала певица.

Камалия очень пережила из-за состояния дочери и призвала всех родителей быть внимательнее к своим детям.

''Обращаюсь ко всем родителям: цените каждое мгновение беззаботной радости ваших малышей, но всегда следите за их безопасностью. Иногда мелочи, на которые мы не обращаем внимание, могут иметь большие последствия. Пожалуйста, следите, чтобы дети не бегали босиком по дому, особенно на скользких поверхностях. Носочки или тапочки могут помочь избежать таких травм и защитить их маленькие ножки. Жизнь так непредсказуема, и иногда простые моменты оборачиваются неожиданными испытаниями... Надеемся на скорейшее выздоровление нашей маленькой храброй девочки", — написала артистка.

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