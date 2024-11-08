Подорож Ольги Сумської до Австрії ледь не закінчилася для неї трагедією

Ольга Сумська. Фото: Instagram/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська розповіла про несподіваний інцидент, який стався з нею під час поїздки до Австрії. Там, у звичайному ресторані, вона скуштувала сир горгонзола, який і спричинив важке отруєння. Спочатку вона не надала цьому значення, але її стан швидко погіршувався, і згодом їй довелося звернутися до австрійських лікарів.

Цією історією вона поділилась в телепрограмі "Анатомія дива".

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Ольга зазначила, що в клініці, куди вона прийшла, лікарі не змогли знайти очевидних причин для її поганого самопочуття. Аналізи не показували відхилень, але вона відчувала, що її стан лише погіршується. Вона зізналася, що через нудоту і слабкість навіть не могла пити воду.

Чому Ольга Сумська з отруєнням вирішила повернутись в Україну

Дивлячись на те, що допомога лікарів в Австрії не приносила результатів, її чоловік, актор Віталій Борисюк, ухвалив рішення терміново повертатися в Україну.

Сумська з чоловіком. Фото: Instagram/olgasumska

Повернувшись додому, Сумську негайно доставили до лікарні в Івано-Франківську. Тамтешні медики швидко оцінили її стан і взялися за лікування. Лікарі пояснили, що отруєння стало каталізатором для загострення хронічних захворювань, які в Ольги були вже довгий час, — панкреатиту та холециститу. На їхню думку, інтоксикація на фоні хронічних хвороб призвела до різкого погіршення здоров'я.

Ольга зізналася, що цей випадок відкрив для неї очі на проблеми, з якими стикаються українці за кордоном. За її словами, вона й не уявляла, що за кордоном можна опинитися в такій безвиході: "Люди бояться захворіти за кордоном. Я читаю це в соцмережах і розумію, наскільки це правда. Зі мною сталося те саме. Я відчувала безпорадність і невпевненість у місцевих лікарях".

Однак тільки-но акторка опинилася в рідній лікарні, вона відчула полегшення і спокій. Ольга додала, що в Україні вона відчуває себе під надійним захистом медиків, які завжди готові прийти на допомогу і зробити все можливе для її одужання.

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