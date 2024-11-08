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Ольга Сумская объяснила, почему недавно оказалась в больнице

8 ноября 2024 09:54
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Путешествие Ольги Сумской в Австрию чуть не закончилось для нее трагедией
Ольга Сумская. Фото: Instagram/olgasumska
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о неожиданном инциденте, который произошел с ней во время поездки в Австрию. Там, в обычном ресторане, она отведала сыр горгонзола, который и вызвал тяжелое отравление. Сначала она не придала этому значения, но ее состояние быстро ухудшалось, и впоследствии ей пришлось обратиться к австрийским врачам.

Этой историей она поделилась в телепрограмме "Анатомия чуда".

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Ольга отметила, что в клинике, куда она пришла, врачи не смогли найти очевидные причины для ее плохого самочувствия. Анализы не показывали отклонений, но она чувствовала, что ее состояние только ухудшается. Она призналась, что из-за тошноты и слабости даже не могла пить воду.

Почему Ольга Сумская с отравлением решила вернуться в Украину

По той причине, что помощь врачей в Австрии не дала результатов, ее муж, актер Виталий Борисюк, принял решение срочно возвращаться в Украину.

Ольга Сумская объяснила, почему недавно оказалась в больнице - фото 1
Сумская с мужем. Фото: Instagram/olgasumska

Вернувшись домой, Сумскую немедленно доставили в больницу в Ивано-Франковске. Местные медики быстро оценили ее состояние и принялись за лечение. Врачи объяснили, что отравление стало катализатором для обострения хронических заболеваний, которые у Ольги были уже долгое время — панкреатита и холецистита. По их мнению, интоксикация на фоне хронических заболеваний привела к резкому ухудшению здоровья.

Ольга призналась, что этот случай открыл для нее глаза на проблемы, с которыми сталкиваются украинцы за рубежом. По ее словам, она и не представляла, что за границей можно оказаться в такой безысходности: "Люди боятся заболеть за границей. Я читаю это в соцсетях и понимаю, насколько это правда. Со мной произошло то же самое. Я чувствовала беспомощность и неуверенность в местных врачах".

Однако как только актриса оказалась в родной больнице, она почувствовала облегчение и покой. Ольга добавила, что в Украине она чувствует себя под надежной защитой медиков, всегда готовых прийти на помощь и сделать все возможное для ее выздоровления.

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