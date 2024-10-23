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Співачка MamaRika зізналась про проблеми з алкоголем

23 жовтня 2024 06:30
Валерія Соколенко - Редактор
MamaRika зловживала алкоголем у юності через досвід батька — деталі
Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official
Валерія Соколенко - Редактор

Співачка MamaRika розповіла, яка шкідлива звичка негативно впливала на неї у юності. Зірка зловживала алкоголем і в цьому є провина її батька. 

Зірка поділилась деталями у шоу "Рожева пранама".

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MamaRika зловживала алкоголем у юності

В юності співачка постійно спостерігала, як її батько зловживає алкоголем. Через певний час у неї також виникли такі проблеми. Такий негативний досвід на роки закарбувався в її пам'яті. 

"У мене були проблеми з алкоголем. Бо мій батько алкоголік зі стажем. І я це бачила, тому кармічно мене постійно кидає в цю історію. Є постійні спокуси протягом усього життя. Коли я зривалася на ось ці алкогольні періоди, у мене стопорилося повністю все: починаючи від творчості, закінчуючи особистим життям. Я була в повній емоційній ямі. Тобто це мінус повний. Коли я вигрібала з цих станів, у мене відразу все йшло вгору", — розповіла зірка. 

MamaRika усвідомила, що це тотальна проблема для неї і відмовилась від алкоголю на три роки. 

"Навіть коли ти випиваєш келих шампанського, то в цей момент я "мінусую" себе. Навіть на фізичному рівні, коли я п'ю, у мене сідають голосові зв'язки. Мені навіть тут Всесвіт намагається пояснити, що мені не можна вживати алкоголь. У тебе є приклад, стоп. Я про те, що це дуже згубна історія. Вона дуже сильно знищує на рівні кармічному і не лише. І нагрібає дуже багато проблем. Я колись пообіцяла собі не пити рік, а не робила цього три. І мені так добре було. Я познайомилася з Сергієм, по музиці пішла вгору", — зізналася виконавиця.

Нагадаємо, співачка MamaRika прокоментувала американський скандал навколо репера P. Diddy.  Також вона зізналась, як пережила кризу в стосунках з чоловіком. 

родина алкоголь Mamarika українські зірки співачка

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