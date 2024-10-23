MamaRika злоупотребляла алкоголем в юности из-за опыта отца — детали

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika рассказала, какая вредная привычка негативно повлияла на нее в юности. Звезда злоупотребляла алкоголем и в этом вина ее отца.

Певица поделилась подробностями в шоу "Розовая пранама".

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MamaRika злоупотребляла алкоголем в юности

В юности певица постоянно наблюдала, как ее отец злоупотребляет алкоголем. Через некоторое время у нее возникли такие же проблемы. Этот негативный опыт на годы запечатлелся в ее памяти.

"У меня были проблемы с алкоголем. Потому что мой отец алкоголик со стажем. И я это видела, поэтому кармически меня постоянно бросает в эту историю. Есть постоянные соблазны на протяжении всей жизни. Когда я срывалась на вот эти алкогольные периоды, у меня стопалось полностью все: начиная от творчества, заканчивая личной жизнью. Я была в полной эмоциональной яме. То есть это минус полный. Когда выгребала с этого состояния, у меня сразу все шло вверх", — рассказала звезда.

MamaRika осознала, что это тотальная проблема для нее и отказалась от алкоголя на три года.

"Даже когда ты выпиваешь бокал шампанского, то в этот момент я "минусирую" себя. Даже физически, когда я пью, у меня садятся голосовые связи. Мне даже здесь Вселенная пытается объяснить, что мне нельзя употреблять алкоголь. У тебя есть пример, стоп. Я о том, что это очень губительная история. Она сильно уничтожает все на кармическом уровне ы не только. И создает очень много проблем. Я когда-то пообещала не пить год, а не делала этого три. И мне так хорошо было. Я познакомилась с Сергеем, по музыке пошла вверх", — призналась исполнительница.

Напомним, певица MamaRika прокомментировала американский скандал вокруг рэпера P. Diddy. Также она призналась, как пережила кризис в отношениях с мужчиной.