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У меня шок — Саливанчук рассказала о врожденной особенности сына

8 ноября 2024 15:47
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Анна Саливанчук впервые узнала о врожденной особенности сына.
Анна Саливанчук с сыном Глебом. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Актриса Анна Саливанчук впервые рассказала о врожденной особенности старшего сына Глеба. Знаменитость обратилась ко всем родителям с просьбой внимательнее следить за здоровьем своих детей.

Об этом актриса рассказала в своем Instagram.

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Звезда сериала "Однажды под Полтавой" вместе с сыновьями показалась в больнице. Как рассказала актриса, впервые врачи посоветовали ей сделать УЗИ щитовидки детям.

Анна Саливанчук возводила сыновей на обследование
Анна Саливанчук возводила сыновей на обследование. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В ходе обследования оказалось, что у 9-летнего Саливанчука актрисы отсутствует левая часть железы. Для звездной мамы это стало полной неожиданностью.

"Я уже девять лет как мама и почему-то никто не говорил мне, что нужно сделать УЗИ щитовидной железы. Мы случайно просто сделали и узнали, что у Глеба нет левой части от рождения. Это ничего страшного, но постоянно надо каждые полгода проверять щитовидную железу, сдавать кровь на все гормоны, справляется ли одна часть с гормональными изменениями ребенка", — рассказала звезда.

Актриса Анна Саливанчук
Актриса Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

После неожиданной новости звезда отправилась на обследование с младшим сыном Никитой. Также звезда призвала всех родителей быть внимательными к здоровью детей и проводить все анализы.

"Делала еще Никите. Тоже есть вопросы, тоже надо сдавать на гормоны и идти к эндокринологу. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте на потом. Уже сегодня обязательно сделайте детям все анализы, потому что сейчас мы живем в таком неэкологическом мире, что надо проверяться", — отметила Саливанчук.

Ранее актриса Ольга Сумская рассказала, почему оказалась в больнице.

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