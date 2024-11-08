Мірошниченки про рік прийомного сина у родині — ніжне звернення

Дружина Мірошниченка зізналась, як Марсель змінив їх життя
Дружина відомого українського телеведучого Тимура Мірошніченка, Інна, вирішила поділитися своїми думками щодо їхнього прийомного сина Марселя, якому зараз 3 роки. Більше як рік тому вони взяли його до своєї родини, і цей маленький хлопчик змінив їхнє життя.
Свій новий допис в Instagram вона присвятила йому.
Вона написала про Марселя з величезною любов'ю та захопленням, адже його сила і стійкість стали для них з Тимуром натхненням.
Яку особливість Мірошніченко відзначила у прийомному сині
"Коли Марсель виросте, ми розкажемо йому, як він своїм сміливим серцем вів нас вперед. Як він перетворив біль на свою силу, а нас навчив по-справжньому любити", — відзначила Інна.
Завдяки цьому досвіду, подружжя прагне і надалі підтримувати інших дітей, яким, на жаль, довелося пройти через біль і зневагу.
Дружина Мірошніченка мріє про світ, де дитячих будинків вже не буде, адже кожна дитина має право на любов і підтримку в родині. Вона впевнена, що завдяки Марселю та іншим небайдужим людям цей день настане. Її слова пронизані надією: "Вірю, що в майбутньому дитячі будинки залишаться лише у спогадах про минуле".
Вона також впевнена, що її син вже став прикладом для багатьох: "Своїми милими кучерями Марсель завоював серця тисяч людей. Він неначе сам обрав цей шлях, щоб розкрити людські серця до проблеми дітей, що залишаються без сімей".
На завершення жінка закликала суспільство не ігнорувати проблеми у дитячих закладах та не проходити повз випадки насилля та принижень.
"Це наші діти. Чужих дітей не буває", — емоційно підсумувала вона.
Раніше ми писали про те, що Тимур Мірошниченко з дружиною здійснили мрію прийомної доньки в день народження.
Також ми повідомляли, що Могилевська показала незвичайний відпочинок з прийомними доньками в Карпатах.
Читайте Новини.LIVE!