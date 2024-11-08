Мірошниченки про рік прийомного сина у родині — ніжне звернення

Інна Мірошніченко з сім'єю. Фото: Instagram.com/_inna_mi

Дружина відомого українського телеведучого Тимура Мірошніченка, Інна, вирішила поділитися своїми думками щодо їхнього прийомного сина Марселя, якому зараз 3 роки. Більше як рік тому вони взяли його до своєї родини, і цей маленький хлопчик змінив їхнє життя.

Свій новий допис в Instagram вона присвятила йому.

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Вона написала про Марселя з величезною любов'ю та захопленням, адже його сила і стійкість стали для них з Тимуром натхненням.

Яку особливість Мірошніченко відзначила у прийомному сині

"Коли Марсель виросте, ми розкажемо йому, як він своїм сміливим серцем вів нас вперед. Як він перетворив біль на свою силу, а нас навчив по-справжньому любити", — відзначила Інна.

Завдяки цьому досвіду, подружжя прагне і надалі підтримувати інших дітей, яким, на жаль, довелося пройти через біль і зневагу.

Маленький Марсель рік тому. Фото: Instagram.com/_inna_mi

Дружина Мірошніченка мріє про світ, де дитячих будинків вже не буде, адже кожна дитина має право на любов і підтримку в родині. Вона впевнена, що завдяки Марселю та іншим небайдужим людям цей день настане. Її слова пронизані надією: "Вірю, що в майбутньому дитячі будинки залишаться лише у спогадах про минуле".

Вона також впевнена, що її син вже став прикладом для багатьох: "Своїми милими кучерями Марсель завоював серця тисяч людей. Він неначе сам обрав цей шлях, щоб розкрити людські серця до проблеми дітей, що залишаються без сімей".

Сім'я Мірошниченків у повному складі. Фото: Instagram.com/_inna_mi

На завершення жінка закликала суспільство не ігнорувати проблеми у дитячих закладах та не проходити повз випадки насилля та принижень.

"Це наші діти. Чужих дітей не буває", — емоційно підсумувала вона.

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