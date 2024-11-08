Мирошниченко о годе приемного сына в семье — нежное обращение

Инна Мирошниченко с семьей. Фото: Instagram.com/_inna_mi

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко, Инна, решила поделиться своими мыслями по поводу их приемного сына Марселя, которому сейчас 3 года. Больше года назад они взяли его в свою семью, и этот маленький мальчик изменил их жизнь.

Свой новый пост в Instagram она посвятила ему.

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Она написала о Марселе с огромной любовью и восхищением, ведь его сила и стойкость стали для них с Тимуром вдохновением.

Какую особенность Мирошниченко отметила в приемном сыне

"Когда Марсель вырастет, мы расскажем ему, как он своим смелым сердцем вел нас вперед. Как он превратил боль в свою силу, а нас научил по-настоящему любить", — отметила Инна.

Благодаря этому опыту, супруги стремятся и дальше поддерживать других детей, которым, к сожалению, пришлось пройти через боль и пренебрежение.

Маленький Марсель год назад.

Жена Мирошниченко мечтает о мире, где детских домов уже не будет, ведь каждый ребенок имеет право на любовь и поддержку в семье. Она искренне верит, что придет время и детские дома останутся только в воспоминаниях о прошлом.

Она также уверена, что ее сын уже стал примером для многих: "Своими милыми кудрями Марсель завоевал сердца тысяч людей. Он как будто сам избрал этот путь, чтобы раскрыть человеческие сердца к проблеме детей, остающихся без семей".

Семья Мирошниченко в полном составе Фото: Instagram.com/_inna_mi

В заключение женщина призвала общество не игнорировать проблемы в детских заведениях и не проходить мимо случаев с насилием и унижением.

"Это наши дети. Чужих детей не бывает", — эмоционально подытожила она.

Ранее мы писали о том, что Тимур Мирошниченко с супругой осуществили мечту приемной дочери в день рождения.

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