Тимур Мірошниченко про корпоративи Януковича — які були заходи

Телеведучий Тімур Мірошниченко. Фото: скриншот YouTube

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився своїм досвідом роботи на корпоративах колишнього президента Віктора Януковича. Шоумен зізнався, що на заходи витрачалися шалені гроші.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Ведучий зізнався, що вже давно не нервує перед важливими заходами впливових людей. Він зізнався, що на все життя йому запам'яталися корпоративи президента-втікача Віктора Януковича. Шоумен додав, що саме у нього були найщедріші гонорари.

"З розмахом (проходили корпоративи. — Ред.) — це той, якого немає. Там завжди було з розмахом і це такий, знаєш, "донецький розмах". Там платили, скільки ти скажеш. Чартерні рейси, як маршрутки, літають з тієї країни (Росії. — Ред.) сюди, гості кожні 20 хвилин змінюються. Це цікавий досвід", — поділився Мірошниченко.

Ведучий зізнався, що ніколи особисто не спілкувався із Януковичем, втім, після заходів символічно тиснув йому руку.

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