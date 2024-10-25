Тимур Мірошниченко про корпоративи Януковича — які були заходи

Мірошниченко пригадав, як працював на корпоративах Януковича
Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився своїм досвідом роботи на корпоративах колишнього президента Віктора Януковича. Шоумен зізнався, що на заходи витрачалися шалені гроші.
Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Тимур Мірошниченко про заходи Януковича
Ведучий зізнався, що вже давно не нервує перед важливими заходами впливових людей. Він зізнався, що на все життя йому запам'яталися корпоративи президента-втікача Віктора Януковича. Шоумен додав, що саме у нього були найщедріші гонорари.
"З розмахом (проходили корпоративи. — Ред.) — це той, якого немає. Там завжди було з розмахом і це такий, знаєш, "донецький розмах". Там платили, скільки ти скажеш. Чартерні рейси, як маршрутки, літають з тієї країни (Росії. — Ред.) сюди, гості кожні 20 хвилин змінюються. Це цікавий досвід", — поділився Мірошниченко.
Ведучий зізнався, що ніколи особисто не спілкувався із Януковичем, втім, після заходів символічно тиснув йому руку.
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