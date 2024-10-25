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Мірошниченко пригадав, як працював на корпоративах Януковича

25 жовтня 2024 14:25
Ганна Корешкова - Редактор
Тимур Мірошниченко про корпоративи Януковича — які були заходи
Телеведучий Тімур Мірошниченко. Фото: скриншот YouTube
Ганна Корешкова - Редактор

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився своїм досвідом роботи на корпоративах колишнього президента Віктора Януковича. Шоумен зізнався, що на заходи витрачалися шалені гроші.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Ведучий зізнався, що вже давно не нервує перед важливими заходами впливових людей. Він зізнався, що на все життя йому запам'яталися корпоративи президента-втікача Віктора Януковича. Шоумен додав, що саме у нього були найщедріші гонорари.

"З розмахом (проходили корпоративи. — Ред.) — це той, якого немає. Там завжди було з розмахом і це такий, знаєш, "донецький розмах". Там платили, скільки ти скажеш. Чартерні рейси, як маршрутки, літають з тієї країни (Росії. — Ред.) сюди, гості кожні 20 хвилин змінюються. Це цікавий досвід", — поділився Мірошниченко.

Ведучий зізнався, що ніколи особисто не спілкувався із Януковичем, втім, після заходів символічно тиснув йому руку.

Раніше ведучий Тімур Мірошниченко показав, як привітав усиновлену дитину з днем народження. А також ми повідомляли про те, що Інна Мірошниченко розповіла, як названа донька адаптується в сім’ї. 

Слава Дьомін гроші Тімур Мірошниченко українські зірки Віктор Янукович

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