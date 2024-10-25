Тимур Мирошниченко о корпоративах Януковича — какие были мероприятия

Телеведущий Тимур Мирошниченко. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился своим опытом работы на корпоративах бывшего президента Виктора Януковича. Шоумен признался, что на мероприятия тратились сумасшедшие деньги.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Тимур Мирошниченко о корпоративах Януковича

Ведущий признался, что уже давно не нервничает перед важными мерами влиятельных людей. Он признался, что на всю жизнь ему запомнились корпоративы беглого президента Виктора Януковича. Шоумен добавил, что именно у него были самые щедрые гонорары.

"С размахом (проходили корпоративы. — Ред.) — это тот, которого нет. Там всегда было с размахом и это такой, знаешь, "донецкий размах". Там платили, сколько ты скажешь. Чартерные рейсы, как маршрутки, летают с той страны (России. — Ред.) сюда, гости каждые 20 минут меняются. Это интересный опыт", — поделился Мирошниченко.

Ведущий признался, что никогда лично не общался с Януковичем лично, впрочем, после мероприятий символически пожимал ему руку.

Ранее ведущий Тимур Мирошниченко показал, как поздравил усыновленного ребенка с днем рождения. А также мы сообщали, что Инна Мирошниченко рассказала, как названная дочь адаптируется в семье.