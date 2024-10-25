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Мирошниченко вспомнил, как работал на корпоративах Януковича

25 октября 2024 14:25
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Тимур Мирошниченко о корпоративах Януковича — какие были мероприятия
Телеведущий Тимур Мирошниченко. Фото: скриншот YouTube
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился своим опытом работы на корпоративах бывшего президента Виктора Януковича. Шоумен признался, что на мероприятия тратились сумасшедшие деньги.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Ведущий признался, что уже давно не нервничает перед важными мерами влиятельных людей. Он признался, что на всю жизнь ему запомнились корпоративы беглого президента Виктора Януковича. Шоумен добавил, что именно у него были самые щедрые гонорары.

"С размахом (проходили корпоративы. — Ред.) — это тот, которого нет. Там всегда было с размахом и это такой, знаешь, "донецкий размах". Там платили, сколько ты скажешь. Чартерные рейсы, как маршрутки, летают с той страны (России. — Ред.) сюда, гости каждые 20 минут меняются. Это интересный опыт", — поделился Мирошниченко.

Ведущий признался, что никогда лично не общался с Януковичем лично, впрочем, после мероприятий символически пожимал ему руку.

Ранее ведущий Тимур Мирошниченко показал, как поздравил усыновленного ребенка с днем рождения. А также мы сообщали, что Инна Мирошниченко рассказала, как названная дочь адаптируется в семье.

Слава Демин деньги Тимур Мирошниченко украинские звезды Виктор Янукович

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