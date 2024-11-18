Майкл Дуглас и Кэтрин Зета Джонс показали свою свадьбу.

Более 20 лет вместе — Дуглас и Зета-Джонс показали свадебные фото
Актерские супруги Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс празднуют годовщину брака. Одна из известнейших пар Голливуда вместе уже 24 года.
С особой датой супруги поздравили друг друга в Instagram.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс празднуют годовщину свадьбы
Ровно 24 года назад влюбленные сыграли роскошную свадьбу. Архивными кадрами с праздника Дуглас и Зета-Джонс поделились на своих страницах в сети.
Для особой даты Кэтрин выбрала сдержанное, но изысканное, платье и длинную фату, а Майкл предпочел классический черный костюм и рубашку с бабочкой.
Церемония прошла в роскошной локации, украшенной живыми цветами и свечами.
В своем сообщении Дуглас нежно обратился к любимой по случаю праздника.
"24 года назад. Моя любимая, как же мне повезло! С годовщиной, Кэтрин", — написал актер.
В ответ Кэтрин также посвятила мужу трогательную речь, в которой даже вспомнила любимое хобби пары — гольф.
"24 года назад я сказала: "Да". С годовщиной, дорогой Майкл. Наша любовь похожа на попадание с одного удара. Надо увидеть, чтобы поверить. Я люблю тебя" , — ответила любимому звезда.
Ранее Кэтрин Зета-Джонс восхитила архивным фото с маленьким сыном. Также мы писали, что Майкл Дуглас впервые за долгое время вышел в свет со своим сыном от бывшей.
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