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Трансгендерну зірку "Ейфорії" визнали чоловіком через указ Трампа

24 лютого 2025 13:01
Марія Коваленко - Редактор
Трансгендерну акторку Гантер Шефер знову визнали чоловіком через указ Трампа — відео
Гантер Шефер. Фото: instagram.com/hunterschafer
Марія Коваленко - Редактор

Американська акторка Гантер Шефер поскаржилася на нові закони, які прийняв президент США Дональд Трамп. Зірка "Ейфорії", яка є трансгендерною жінкою, отримала новий паспорт, якому її визнали чоловіком.

Акторка прокоментувала ситуацію в своєму ТікТок.

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Ще у підлітковому віці акторка пройшла гормональну терапію та була визнана у документах, як жінка. Однак нещодавно Шефер загубила свій паспорт та була змушена оформлювати новий, в якому її знову записали як чоловіка.

Сталося це після того, як Дональд Трамп прийняв закон, що скасовує гендер. Згідно із указом президента США тепер в країні визнають лише дві статі — чоловічу та жіночу від народження.

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posted/deleted this last night because i wanted to make a more concise/well spoken thing but it’s out in the world! so putting it back heree

♬ original sound - Hunter Schafer

Інцидент неабияк обурив Гантер, але, як заявила акторка, літера у документах не скасовує існування трансгендерів. У своїй промові Шефер заявила, що новий документ не змінить її самоідентифікацію, але лише додасть бюрократичних проблем.

"Я хочу сказати, що мені наплювати, що в моєму паспорті поставили літеру "Ч". Це насправді нічого не змінює ані в мені, ані в моєму відчутті себе, але робить життя трохи складнішим. Трансгендери прекрасні. Ми ніколи не припинимо існувати, і літера в паспорті цього не змінить. І до біса цю адміністрацію", — сказала зірка.

Трансгендерна акторка Гантер Шефер - фото
Акторка Гантер Шефер. Фото: instagram.com/hunterschafer

Нагадаємо, раніше Річард Гір емоційно висловився про політику Трампа та назвав його "бандитом". А також ми писали, що Алан Бадоєв застеріг європейців щодо наслідків, якщо Україна програє у війні.

США Дональд Трамп трансгендери закордонні зірки серіал "Ейфорія"
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