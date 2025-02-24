Трансгендерную актрису Хантер Шефер снова признали мужчиной из-за указа Трампа - видео

Гантер Шефер. Фото: instagram.com/hunterschafer

Американская актриса Хантер Шефер пожаловалась на новые законы, которые принял президент США Дональд Трамп. Звезда "Эйфории", которая является трансгендерной женщиной, получила новый паспорт, в котором ее признали мужчиной.

Актриса прокомментировала ситуацию в своем ТікТок.

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Еще в подростковом возрасте актриса прошла гормональную терапию и была признана в документах, как женщина. Однако недавно Шефер потеряла свой паспорт и была вынуждена оформлять новый, в котором ее снова записали как мужчину.

Произошло это после того, как Дональд Трамп принял закон, отменяющий гендер. Согласно указу президента США теперь в стране признают только два пола — мужской и женский от рождения.

@csbvkjbvjkbkbkjjvkfsjk выложил/удалил это вчера вечером, потому что хотел сделать более лаконичную/хорошо сказанную вещь, но она вышла в мир! так что выкладываю обратно сюда ♬ оригинальный звук - Hunter Schafer

Инцидент изрядно возмутил Хантер, но, как заявила актриса, буква в документах не отменяет существование трансгендеров. В своей речи Шефер заявила, что новый документ не изменит ее самоидентификацию, но лишь добавит бюрократических проблем.

"Я хочу сказать, что мне наплевать, что в моем паспорте поставили букву "М". Это на самом деле ничего не меняет ни во мне, ни в моем ощущении себя, но делает жизнь немного сложнее. Трансгендеры прекрасны. Мы никогда не прекратим существовать, и буква в паспорте этого не изменит. И к черту эту администрацию", — сказала звезда.

Актриса Хантер Шефер. Фото: instagram.com/hunterschafer

Напомним, ранее Ричард Гир эмоционально высказался о политике Трампа и назвал его "бандитом". А также мы писали, что Алан Бадоев предостерег европейцев о последствиях, если Украина проиграет в войне.