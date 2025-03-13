Рид Хастингс поддержал Украину большим донатом

Рид Хастингс. Фото: x.com/reedhastings

Соучредитель компании Netflix Рид Хастингс поддержал украинцев. Исполнительный директор стриминга задонатил 2 миллиона долларов благотворительной организации, которая оказывает гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает Deadline.

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Рид Хастингс поддержал Украину

Бизнесмен с начала полномасштабной войны поддержал украинцев и продолжает помогать нам дать отпор врагу.

Недавно Хастингс сделал пожертвование в 2 миллиона долларов в благотворительную организацию White Stork ("Белый аист"), которая оказывает гуманитарную помощь гражданским, а также поддерживает боевых медиков.

Это уже не первый раз, когда американский бизнесмен финансово поддерживает благотворительные фонды, которые помогают Украине. В прошлом году Хастингс задонатил миллион долларов в фонд "Разом" на приобретение оборудования для оказания экстренной помощи.

Напомним, голливудская звезда Вера Фармига мощно спела "Червону руту" на концерте в Нью-Йорке. А также мы писали, что Майкл Дуглас высмеял позицию Трампа по Украине и России.